Den nidobbelte Le Mans-vinder kan stadig.

Tom Kristensen vandt nemlig dette års Race Of Champions Nations Cup i Mexico.

I holddelen for Team Nordic med makkeren Johan Kristoffersson, der er dobbelt World Rallycross Champion, slog Tom Kristensen det tyske hold betående af ingen ringere end Sebastian Vettel og Michael Schumachers søn, Mick Schumacher.

Det var i en bedst ud af tre, at den danske Le Mans legende kunne skrive på cv'et at have slået den firedobbelte Formel 1-verdensmester og sønnen af Formel 1-legenden over dem. Unge Mick Schumacher, der netop har skrevet kontrakt med Ferrari.

Sebastian Vettel ses her fra en FIA pressekonference i december 2018. Foto: ANTON VAGANOV Vis mere Sebastian Vettel ses her fra en FIA pressekonference i december 2018. Foto: ANTON VAGANOV

Race Of Champions er turneringen, hvor legender og mestre fra flere dele af motorsportsverdenen konkurrer om at blive mestrenes mestre.

»Det var en meget tæt kamp med Sebastian (Vettel, red.). Og så havde Mick en forrygende kamp med Johan, der afgjorde det,« sagde Tom Kristensen til Race Of Champions hjemmeside efter sejren og tilføjede:

»Han skal være meget stolt af sig selv over sit første besøg ved Race Of Champions - og jeg er altid stolt, når jeg slår en Schumacher.«

Og kampen om sejren skulle vise sig at blive tæt. Tom Kristensen og Johan Kristoffersson vandt samlet med beskedne 0,8 sekunder.

Mick Schumacher fejrer sit Formel 3-mesterskab på tyske Hockenheim i oktober, 2018. Foto: DANIEL ROLAND Vis mere Mick Schumacher fejrer sit Formel 3-mesterskab på tyske Hockenheim i oktober, 2018. Foto: DANIEL ROLAND

Deltagerne ved turneringen konkurrerer i et udvalg af forskellige biler, herunder RX Supercar Lite, Ariel Atom Cup og KTM X-Bow.

Tom Kristensen har deltaget ved Race of Champions hele 15 gange.

Tilbage i 2005 vandt han Race Of Champions Nations Cup for Team Skandinavien med Mattias Ekström, og i 2014 gentog han succesen og vandt for Team Nordic med Petter Solberg.

Den danske Le Mans-legende vandt senest Le Mans i 2013 for Audi Sport Team Joest og er den mest vindende kører i det famøse 24-timers løb.