Presset er stort på Kevin Magnussen forud for årets Formel 1-sæson, der er lige om hjørnet.

Og Le Mans-legenden og kommentatoren Tom Kristensen er på trods af store forventninger også bekymret for, hvordan det kommer til at gå den danske Haas-kører, inden det går løs i Østrig.

»Jeg er lidt foruroliget, i og med jeg ikke har set nok endnu,« lyder det fra den nidobbelte Le Mans-vinder til TV3 Sport. Se hele interviewet med Tom Kristensen øverst.

Og det, der foruroliger Tom Kristensen, er, at der har været meget begrænsede muligheder for at teste før sæsonstarten, hvilket gør det svært at vurdere, hvor gode eller dårlige Haas-holdet ser ud.

Haas havde en forfærdelig sæson i 2019, og de har en del problemer, de skal have løst, inden det går løs i Østrig, hvor 2020-sæsonen køres i gang.

Et af de problemer fra 2019-sæsonen, som Haas skal have løst i år, er problemet med farten i bilen omgang efter omgang i selve løbene.

»Jeg håber, de har fået løst det,« siger Tom Kristensen, der dog ikke kan vide sig sikker.

Sidste sæson oplevede Haas-holdet store udfordringer med aerodynamik og dæk, hvilket resulterede i en skuffende placering som nummer 16 for Magnussen.

Og presset fra de nærmeste konkurrenter den kommende sæson bliver heller ikke mindre. Tværtimod.

Kevin Magnussen har kontraktudløb med Haas efter denne sæson, hvilket også kan komme til at spille en rolle for hans 2020-sæson.