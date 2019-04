Tom Kristensen var tydeligt berørt.

»Det gør mig virkelig ked af det at se billederne her,« sagde den danske motorsportslegende.

Han var søndag medkommentator hos 3+ i forbindelse med Formel 1-grandprixet i Bahrain, og han blev i den forbindelse bedt om at sætte ord på det tragiske dødsfald, der ramte sporten for få uger siden.

Umiddelbart inden årets første grandprix døde løbsdirektøren Charlie Whiting pludseligt.

Charlie Whiting døde umiddelbart inden årets første Formel 1-grandprix.

Og mens Tom Kristensen søndag satte ord på den 66-åriges betydning for Formel 1, kørte der billeder af Charlie Whiting på tv-skærmen - og det var dem, den danske rekord-Le Mans-vinder reagerede på.

»Det var et kæmpe chok. Formel 1 - og motorsporten generelt - har mistet et omdrejningspunkt. Charlie forstod virkelig balancen mellem det formelle og det uformelle i sin omgang mellem teams, FIA og Liberty (Media, der ejer Formel 1, red.),« sagde Tom Kristensen.

Danskeren har i de seneste år været såkaldt steward ved forskellige Formel 1-løb. Det vil sige, at han har skullet vurdere de episoder, der er opstået mellem kørerne undervejs og eventuelt uddele straffe.

I den rolle har han haft et tæt samarbejde med Charlie Whiting.

Kørerne og Formel 1-toppen med en hilsen til Charlie Whiting.

»Han var meget afbalanceret i sin væremåde og derfor ufatteligt respekteret af alle,« sagde Tom Kristensen i 3+-udsendelsen:

»Jeg tror faktisk ikke, at Charlie havde nogle uvenner i den rolle, som han havde med egentlig ret ofte at skulle fortælle folk lige præcis det modsatte af, hvad de kom efter.«

Indtil videre er der ikke udpeget en decideret afløser for Charlie Whiting i Formel 1-regi, hvor han i virkeligheden udfyldte mange roller.

»Vi føler virkelig, at vi har mistet én, der har utroligt meget viden, og det er nok det, der bliver efterspurgt,« sagde Tom Kristensen:

»Og når - på godt dansk - at lokummet brænder, så er det her, hvor han på grund af sin væremåde, at vi vil komme til at savne det der ‘ask Charlie’. For det var ofte noget, der florerede i paddocken,« sagde Tom Kristensen.

Lewis Hamilton vandt i øvrigt søndagens løb i Bahrain, mens Kevin Magnussen blev nummer 13.