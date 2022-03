Når de fem røde lamper slukkes, og starten går på årets Formel 1-sæson søndag eftermiddag i Bahrain, er Kevin Magnussen igen at finde i feltet for Haas.

Det glæder den nidobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen, der er Formel 1-ekspert for Viaplay.

»Alle – også i udlandet – tænker det er glædeligt. De kan godt lide vikinger i Formel 1,« siger Tom Kristensen til B.T.

Han understreger, at det er et rigtig godt tidspunkt for Kevin Magnussen at gøre comeback på, selvom det sker på en forfærdelig baggrund, idet Haas har fyret holdets russiske kører Nikita Mazepin på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Men hvad kan vi så forvente os af Kevin Magnussen og Haas i danskerens comeback?

»Der er ting, der taler for, at det kan blive ligeså godt, som det var i 2018, da Magnussen og Haas var bedst,« vurderer Tom Kristensen, der ikke anser det for umuligt, at det amerikanske hold kan have den femtebedste bil i feltet.

»Det ville helt sikkert være godkendt. Det er meget meget tæt lige dér, men Haas har et godt samarbejde med Ferrari, bilen ligger godt på vejen, og kørerne giver god feedback.«

»Det ville være helt fantastisk.«

Kevin Magnussen har haft store smil på læben, siden han kom tilbage til Formel 1. Foto: Hasan Bratic Vis mere Kevin Magnussen har haft store smil på læben, siden han kom tilbage til Formel 1. Foto: Hasan Bratic

En af Formel 1s egne eksperter har på f1.com forudset, at Haas endda kan køre sig på podiet i løbet af sæsonen.

»Det ville være en drøm for dem, men det er ikke utopi. Bilen ser godt ud,« siger Tom Kristensen.

Kevin Magnussen har én gang stået på podiet i sin Formel 1-karriere. Det skete i hans debutløb i det allerførste løb i 2014-sæsonen.

Det var en sæson, der ligesom 2022, bød på store regelændringer.

Regelændringerne op til denne sæson er blevet kaldt en revolution, hvis formål er at trække feltet tættere sammen og sikre mere spændende racerløb.

Ifølge Tom Kristensen er det lige netop dét, der har virket tiltrækkende for Kevin Magnussen.

Han fremhæver desuden en anden vigtig detalje, der kan betyde alverden for den 29-årige dansker.

»Han var den første, Haas tænkte på. Det er fedt og altid godt for selvforståelsen at blive valgt til på den måde.«

»Det er ikke på grund af sponsorer. Det er teambossen, der har ønsket ham tilbage. Det er rigtig godt,« vurderer Tom Kristensen.

Hos Haas bliver Kevin Magnussen holdkammerat med tyskeren Mick Schumacher – søn af den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher.

»Mick er en super fyr med et stort efternavn. Men når man kører, betyder det ikke noget, hvad man hedder.«

»Han er en hurtig kører med plads til meget udvikling. De vil kreere et godt team, men Kevin får styr på ham gennem sæsonen,« siger Tom Kristensen.

I fredagens to træninger var Kevin Magnussen henholdsvis 19. og 10. hurtigst.

Lørdag køres tredje træning og kvalifikationen, mens løbet skydes i gang søndag klokken 16 dansk tid. Det kan ses på TV3+ og Viaplay, ligesom du kan følge B.T.s liveblog fra løbet.