Tom Kristensen er slet ikke i tvivl om, at 18-årige Christian Lundgaard er i spil til det ledige Formel 1-sæde hos Renault i 2021.

Også selv om at 18-årige Christian Lundgaard vil være en meget ung kører at kaste for løverve i verdens stærkeste motorsportsklasse.

Men den unge dansker får brug for tid i de kommende måneder til at overbevise Renault om, at han er helt klar til Formel 1, vurderer Tom Kristensen.

»Jeg tænker umiddelbart, at rokeringen sker et år for tidligt. Men jeg håber, at Renault venter med at besætte pladsen til december, når Christian Lundgaard forhåbentlig har vundet Formel 2,« siger den nidobbelte Le Mans-vinder til B.T.

Tom Kristensen ses her ved den røde løber før DRs Sport 2017 i Boxen i Herning, lørdag d. 6. januar 2018.

Han tvivler dog ikke på, at Renault reelt overvejer at give sædet til Christian Lundgaard, der er en del af teamets eget Formel 1-akademi.

»Han (Lundgaard, red.) er i spil, men presset er steget på teamchef Cyril Abiteboul med hensyn til at tage det rigtige valg,« siger Tom Kristensen.

Der har nemlig været stor udskiftning blandt Renaults kørere, siden teamet kom tilbage i Formel 1 til 2016-sæsonen.

Her har Renault sagt goddag og farvel til danske Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg og senest Daniel Ricciardo, der skifter til McLaren i 2021 og efterlader den ledige plads i garagen.

Christian Lundgaard er i spil til Renaults ledige sæde, mener Tom K.

»Der har ikke været stabilitet hos Renault i mange år. Det gælder både med kørervalg og i teamets udvikling. Christian Lundgaards rådgivere skal kæmpe for, at Cyril Abiteboul vil udsætte beslutningen til sidst på året,« forklarer Tom Kristensen og tilføjer:

»Det vil jeg mene, vil være bedst for Christian Lundgaards muligheder.«

Rokaden i Formel 1 begyndte, da Sebastian Vettel i denne uge meldte ud, at han stopper hos Ferrari.

Han bliver i stedet afløst af spanske Carlos Sainz fra McLaren, der så hentede Ricciardo hos Renault.