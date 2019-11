Kevin Magnussen var under omstændighederne godt tilfreds med 12. pladsen under kvalifikationen i Austin, Texas.

Det fortalte han lørdag til TV3 Sport.

»Jeg fyrede den så meget af, jeg overhovedet kunne, og jeg er rigtig tilfreds med mine omgange,« konstaterede Kevin Magnussen i interviewet, som kan ses i playeren øverst i artiklen.

Den danske racerkører havde for én gangs skyld følelsen af, at han var fuldstændig fortrolig med den ellers problematiske Haas-racer.

»Jeg følte, at jeg havde styr på det, og at jeg havde bilen 'under' mig,« sagde Kevin Magnusen.

Han havde endnu ikke styr på, hvilke dæk der skal på bilen, når starten går søndag aften 20.10 dansk tid. 12. pldsen giver nemlig Magnussen friheden til at vælge mellem alle tre dæktyper. Det må bilerne i top10 ikke.

»Jeg har ikke set så meget på vores løbsstrategi endnu. Vi har ikke haft tid til at gennemgå de ting, vi normalt gør,« sagde danskeren.

Mens Kevin Magnussen blev nummer 12 i Austin, holder teamkammeraten Valtteri Bottas tilbage som nummer 15.