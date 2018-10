Kevin Magnussen var fuldstædig klar over, hvad han foretog sig, da han trak ind foran Charles Leclercs racer i Japan.

Sådan lyder den opsigtsvækkende og hård beskyldning fra Kevin Magnussens tidligere teamkammerat Jolyon Palmer.

Danskerens kørsel har efter weekendens sammenstød med over 200 kilometer i timen været til heftig debat. Den er endda blev beskrevet som 'fucking farlig' af Kevin Magnussens forhenværende teamchef, Frederic Vassuer.

Nu går endnu en tidligere kollega så i kødet på Kevin Magnussen, der blev frikendt for skyld i episoden af dommerpanelet af blandt andre danske Tom Kristensen.

Således er Jolyon Palmer ubarmhjertig i sin analyse af Kevin Magnussens rolle i kollisionen med unge Charles Leclerc.

Kritikken bringes i Palmers faste analyse for det engelske medie BBC.

»Kevin Magnussen gik ustraffet fra det, der var et meget farligt træk på langsiden for at blokere Saubers Charles Leclerc,« indledes Jolyon Palmer og forsætter:

»Leclerc kom hurtigt op bag Magnussen i slipstrømmen. Men ligesom Leclerc kørte til højre for at overhale, korrigere Magnussen pludseligt for at blokere, og Leclerc kunne ikke undgå at banke op bag ham.«

»FIA sagde, at Magnussen ikke blev straffet, fordi han ikke reagerede på Leclercs bevægelse, og at de bevægede sig på samme tid.«

»Men faktum er, at Magnussens træk ud for sent. Hvis du vil forsvare din position, skal du trække ind på indersiden tidligere og give din rival tid til at reagere og forsøge sig på ydersiden. Det er fair kørsel,« harcelerer Jolyon Palmer og sender en hård salve af sted mod Kevin Magnussen:

»Magnussen, er jeg sikker på, har været helt klar over, hvad han gjorde. Han vil have set Leclerc komme i sine sidespejle og ventede til sidste sekund for at forsøge at få Leclerc ud af kurs eller tvinge ham til at bakke af. Ligesom Hamilton var nødt til over for Vettel i sving ti i Sotji ugen forinden.«

»Men her fejlbedømte Magnussen situationen, og han skiftede retning for sent og for aggressivt, og han betalte prisen med sit eget løb og skadede Leclercs,« konkluderer Jolyon Palmer og opfordrer til, at den form for kørsel må straffes og stoppes fremover.