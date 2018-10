Ikke mange personer har adgang til at besøge Michael Scumacher i familiens domicil i Schweiz. En af dem er dog Schumachers tidligere chef på Ferraris Formel 1-hold, Jean Todt.

»Jeg besøger dem mindst to gange om måneden,« siger Jean Todt til britiske The Times ifølge tyske BILD.

»Jeg ser Michael, jeg elsker Michael. Jeg ser hans familie. Jeg ville ønske, situationen var en anden.«

I hjemmet i Schweiz er det blevet en lukket verden omkring Schumacher, der forulykkede på ski den 29. december 2013. Schumachers mangeårige Ferrari-holdkammerat og ven, Rubens Barichello, har eksempelvis tidligere i år beskrevet, at han ikke kan besøge Michael Schumacher.

Todt og Schumacher fejrer her en af deres mange løssejre sammen. Monza 2006. Foto: DAMIEN MEYER Vis mere Todt og Schumacher fejrer her en af deres mange løssejre sammen. Monza 2006. Foto: DAMIEN MEYER

»Jeg har spurgt, om jeg kan få lov at se ham, men svaret jeg fik var, at 'det gør ikke noget godt for hverken dig eller ham',« fortalte Barichello tilbage i april.

Det er sparsomt, hvad der kommer af nyheder omkring den tidligere Formel 1-mesters tilstand. Mens der tidligere var positivt at berette om Schumachers tilstand efter, han kom ud af kunstigt koma, har de seneste nyheder været af negativ karakter.

Flere medier har rapporteret om den 49-årige tyskers tilstand, men Schumachers manager udtaler sig ikke om mediernes beretninger herpå. Det seneste, der kom fra officiel side, var tilbage i december.

»Alle forstår situationen. Det er et spørgsmål om værdighed,« sagde Sabine Kehm til franske L’Equipe.

Foto: Alessandro Bianchi / Reuters Vis mere Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

Jean Todt kommer af samme årsag heller ikke nærmere ind på tingenes tilstand i Schumacher-hjemmet.

Franske Todt er selv tidligere racerkører. Han stod i spidsen for Scuderia Ferraris Formel 1-hold fra 1994 til 2007. Han har også været CEO for holdet i en kortere periode.

Michael Schumacher kørte for Ferrari fra 1996 til 2006. I den periode tog han fem mesterskaber i striber fra 2000 til 2004.

Schumacher kørte i sin karriere også for Jordan (1991), Benetton (1991-1995, vandt to Formel 1-mesterskaber) og Mercedes (2010-2012).