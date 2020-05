B.T. fortæller om de danske racerkørere, der var tæt på Formel 1, men aldrig fik chancen i løb. I dag: Jason Watt

Jason Watt kørte i slipstrømmen på vennen Jan Magnussen mod Formel 1. I 1997, da Magnussen senior kørte sin første Formel 1-sæson, debuterede Watt i Formel 3000, hvor han imponerede med en samlet tredjeplads.

Året efter blev han nummer fire, og i 1999 sluttede han på andenpladsen.

»Når man er med fremme i Formel 3000, er det naturligt at snakke om Formel 1. Jeg var tæt på flere gange, men det blev aldrig til noget. Desværre,« siger Watt.

Jason Watt var tæt på sin første Formel 1-test, da han i slutningen af 1999 blev delvist lammet i en motorcykelulykke. Foto: Grand Prix Photo

I sommeren 1999 blev Watts hudfarve pludselig hans trumfkort i kampen om Formel 1-sæderne. En nigeriansk prins ved navn Malik Ado Ibrahim havde købt sig ind i Arrows Grand Prix og ville bruge sin nye position som teamejer til at skabe den første farvede Formel 1-kører. Otte år før Lewis Hamilton debuterede i Formel 1, sagde prins Malik:

»Som den første farvede teamejer i Formel 1 anser jeg det som min pligt at sørge for, at vi får en farvet kører. Og da Jason er den førende farvede kører i verden, at det naturligt, at vi satser på ham.«

»Det har altid været min drøm at køre Formel 1, og hvis min kulør kan hjælpe mig, er det helt fint med mig,« replicerede Watt.

Det viste sig dog hurtigt, at Malik kun var en af flere hundrede 'prinser' i Nigeria. Og da han skulle betale for sine Arrows-aktier, blev det klart, at han var mere fuld af varm luft end kolde kontanter. Han forsvandt hurtigt fra paddocken, og Watt måtte for en stund glemme sine farverige Formel 1-planer.

Den nigerianske prins Malik (th.) ville gøre Jason Watt til den første farvede Formel 1-kører. Foto: Grand Prix Photo

De blev genoplivet i løbet af efteråret. Williams-teamet, der havde vundet VM bare et par år tidligere, ledte efter en ung, hurtig andenkører til 1999. Man planlagde derfor en shoot-out-test med Formel 3-køreren Jenson Button og Formel 3000-kørerne Bruno Junqueira og Jason Watt.

»Det så lovende ud,« fortæller Watt.

»Junquira havde jeg banket i Formel 3000, og Button kørte trods alt en klasse lavere.«

Men kort før testen forulykkede Watt på sin motorcykel og blev lam fra brystet og nedefter. Derfor deltog kun Button og Junquira i shoot-out-testen. Button fik sædet, og indledte en Formel 1-karriere, der varede hele 17 sæsoner, og som toppede med VM-titlen 2009.

Jason Watt var i perioden 1997-99 en af de absolut hurtigste i GP2 og derfor en oplagt kandidat til Formel 1. Foto: Grand Prix Photo

Da Formel 1-drømmen var opgivet

Selvom motorcykel-ulykken lammede Jason Watt fra brystet og nedefter, vendte han tilbage til racing.

Mindre end et år efter ulykken gjorde han i en Peugeot, hvor speeder, bremse og gearskift var håndbetjent, comeback i den danske DTC-serie.

Her vandt han i kamp med blandt andre Jan Magnussen og John Nielsen 2002-mesterskabet. I dag er Watt blandt andet foredragsholder.