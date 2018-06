Tre pladser tilbage til Pierre Gasly.

Den franske Toro Rosso-kører må starte søndagens Formel 1-grandprix i Canada på 19.-pladsen, selv om han kørte sig ind som nummer 16 i kvalifikationen. Det sker som en konsekvens af, at han har fået en ny motor.

Toro Rosso er lige nu Haas' nærmeste rival i konstruktørernes mesterskab, hvor begge hold har skrabet 19 point sammen indtil videre på syvende- og ottendepladsen. Her kan du læse BTs Formel 1-korrespondent Peter Nygaard kigge nærmere på Haas' muligheder for at forbedre den placering

Dermed bliver der tæt løb mellem de to hold søndag aften på alle fronter.

Sidst - og som nummer 20 - starter Haas' Romain Grosjean lige efter Pierre Gasly, mens Kevin Magnussen på 11.-pladsen starter lige foran den anden Toro Rosso-kører, Brendon Hartley.

