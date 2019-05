Michael Schumachers navn stopper ikke med at hænge som en sky over Formel 1, selvom kun få mennesker har set racerlegenden siden skiulykken for seks år siden.

Den syvdobbelte verdensmester bliver nu beskyldt for at have sat en farlig tendens i gang i Formel 1 med sin kørestil i 90’erne og 00’erne. Og de beskyldninger kommer fra hans tidligere rival Jacques Villeneuve.

»Det var en total mangel på respekt for kørere, og hvad racerløb handler om. Og det startede en æra, hvor alle gør sådan. Se på, hvad folk gør i Formel 2 og Formel 3. Det er et under, at vi ikke har et par dødsfald hvert år.«

»De skifter spor, de skifter spor og bremser. Ting, som du ikke burde se. Det er underligt,« siger Jacques Villeneuve i et interview med svenske Expressen.

German Ferrari driver Michael Schumacher (L) and Canadian Williams-Renault driver Jacques Villeneuve shake hands 23 October during a press conference on the Jerez racetrack, where they will participate the season-ending European formula one Grand Prix, 26 October. Schumacher leads concurrent Villeneuve by one point in the world championship.

Jacques Villeneuve og Michael Schumacher kæmpede mod hinanden i Formel 1, og i 1997 vandt canadieren VM. Nu kan han kun på afstand følge med i Michael Schumachers liv. Det er ikke meget, der kommer ud om Schumachers tilstand, og det har Villeneuve stor forståelse for.

»Det er så let at dømme, når du ikke ved noget. Når de vil være private på den måde, må vi respektere det. De har deres egne betragtninger, og det, som spiller en rolle, er familien,« siger Jacques Villeneuve.

Mens Michael Schumacher nu lever et liv helt uden for rampelyset, er hans søn, Mick Schumacher, på vej ind i det. Han er blevet en del af Ferraris akademi, og han har allerede kørt i en af mastodontens Formel 1-racere.

Der hviler med andre ord et enormt pres på den 20-åriges skuldre. Og Jacques Villeneuve er ikke helt sikker på, om Ferrari kun er ude efter unge Schumachers køreevner.

»Lige nu bruger de hans image, men hvis han ikke er superhurtig, kommer de til at brænde ham med det samme. Han har været diskret indtil nu, men den tid er ovre, når han er en del af Ferrari nu. Alle kommer til at kigge på alt, hvad han gør. Det bliver ekstremt,« siger Jacques Villeneuve.