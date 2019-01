Formel 1-sæsonen 2019 nærmer sig med små langsomme skridt.

Den 17. marts skydes det hele i gang i Australien, og 2019 kan gå hen og blive en helt anderledes sæon end den, vi s sidste år. Det mener racerkører Ronnie Bremer:

»Jeg tror, det bliver en sæson, der bliver helt anderledes, og i forhold til den måde, bilerne bliver bygget, bliver det anderledes.«

2019 byder på flere regelændringer og nye tiltag på bilerne, og hvad kommer det så til at betyde for Haas og Kevin Magnussen?

Haas havde overordnet et rigtig godt 2018. Kevin Magnussen var flyvende i foråret, og holdkammeraten Romain Grosjean leverede et stærkt comeback efter sommerpausen.

Men det unge og lille Haas-team har også været heldige og endda også præsteret over evne, hvis man spørger B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard.

»Jeg tror slet ikke, Hass kommer i nærheden af Renault næste år, og det burde de heller ikke gøre,« siger Peter Nygaard om konkurrencen mellem Renault og Haas, der udspillede sig om B-mesterskabet i 2018. »Renault er et fabriksteam med måske 1.000 medarbejdere. At Haas var tæt på dem sidste år, det var fantastisk, men det var en overpræstation.«

Ikke desto mindre er der stadig masser at glæde sig over i Haas-teamet, også set med danske øjne

epa06245878 Danish Formula One driver Kevin Magnussen (L) of the Haas F1 Team and his French teammate Romain Grosjean (R) at the Suzuka Circuit in Suzuka, central Japan, 05 October 2017. The Japanese Formula One Grand Prix will take place on 08 October 2017. EPA/DIEGO AZUBEL Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere epa06245878 Danish Formula One driver Kevin Magnussen (L) of the Haas F1 Team and his French teammate Romain Grosjean (R) at the Suzuka Circuit in Suzuka, central Japan, 05 October 2017. The Japanese Formula One Grand Prix will take place on 08 October 2017. EPA/DIEGO AZUBEL Foto: DIEGO AZUBEL

»Selvom Haas sluttede efter Renault, så gjorde de det altså godt, i forhold til hvad det er for et team. De har klaret sig godt og var ekstremt gode i den første halvdel af sæsonen,« lyder det fra Ronnie Bremer, der forudser flere gode muligheder for danske Magnussen, når sæsonen starter:

»Det kan blive sådan 'make it or break it', forstået på den måde, at det kan blive rigtigt godt for sådan en som Magnussen, der kan køre omkring problemerne og er god i infight. Men om Haas har potentialet til at få lavet en bil, der er god nok til overhovedet at kunne konkurrere med andre, det er spørgsmålet.«

Én af de store udfordringer for Haas i 2019 kan blive den store forskel på Kevin Magnussen og Romain Grosjean, når det kommer til kørestil.

»Det, der kan blive svært for Haas, er, at de har to gode kørere, der kørremæssigt er lidt modsat af hinanden, og hvad vej skal man så satse? Der er det altså svært som team, for hvis du satser halvt-halvt, så bliver dut også kun et halvt team, og satser du fyldt ud på én kører, så kan det være, den anden falder igennem,« mener Ronnie Bremer.

epa07017085 Danish Formula One driver Kevin Magnussen (L) of Haas F1 Team and British Formula One driver Lewis Hamilton of Mercedes AMG GP attend a press conference at the Marina Bay Street Circuit in Singapore, 13 September 2018. The Singapore Formula One Grand Prix night race will take place on 16 September 2018. EPA/DIEGO AZUBEL Foto: DIEGO Vis mere epa07017085 Danish Formula One driver Kevin Magnussen (L) of Haas F1 Team and British Formula One driver Lewis Hamilton of Mercedes AMG GP attend a press conference at the Marina Bay Street Circuit in Singapore, 13 September 2018. The Singapore Formula One Grand Prix night race will take place on 16 September 2018. EPA/DIEGO AZUBEL Foto: DIEGO

Formel 1-sæsonen 2019 skydes i gang 17. marts i Australien, men allerede i februar køres der test i Barcelona.

Frem mod sæsonstarten kigger vi i K-Magazine også nærmere på en udvalgt kører i hver udsendelse. I denne omgang bliver luppen stillet skarpt på Daniel Ricciardo, der fra næste sæson skal køre for Renault.

Men hvad kan vi egentlig forvente os af den glade australier i 2019?

