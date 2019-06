Han har vundet fire af seks løb. Han fører VM-stillingen. Men Lewis Hamilton er ikke imponeret - af sig selv.

»Det har helt sikkert været en ret gennemsnitlig præstation af mig,« siger han.

»Måske lige over gennemsnittet, men egentlig ret gennemsnitligt i de første seks løb.«

Så kan Formel 1-rivalerne så lige tygge på den.

Lewis Hamilton fortæller videre i interviewet med Autosport.com, at han omvendt har 'fået det bedste udbytte, jeg kunne få'.

I tørre tal er briten da også 17 point foran nummer to, holdkammeraten Valtteri Bottas, i VM-stillingen.

Han har desuden samlet 27 point mere end på samme tidspunkt i 2018. Og 33 point mere end på samme tidspunkt i 2017.

Ja, faktisk er det hans bedste sæsonstart nogensinde!

»Men i forhold til at få det bedste ud af bilen, har jeg kæmpet med det i de seks løb,« siger Lewis Hamilton alligevel.

Han er blevet verdensmester fem gange, og de seneste gange er det sket efter en stærk afslutning på sæsonen.

Nu håber den suveræne Formel 1-kører bare på at finde 2019-formen.

»Jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt får løst de udfordringer, jeg har haft og finder frem til det, jeg har i mig. Om det bliver i det næste løb eller om 10 løb, kan jeg ikke sige. Men jeg er meget, meget fokuseret og håber på at få rettet op på det,« siger Lewis Hamilton.

Næste Formel 1-løb køres 9. juni i Canada. Du kan selvfølgelig følge det live her hos B.T.