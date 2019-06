»Vi kan jo ikke være tilfredse med en 15.- og en 17. plads!«

Så kort sammenfattede Kevin Magnussen Haas-teamets kvalifikation til Frankrigs Grand Prix på Paul Ricard-banen.

Selvom han slog teamkammeraten Romain Grosjean med omkring et halvt sekund, var danskeren frustreret efter kvalifikationen.

»Det var dækkene - igen,« sagde han til B.T.

Kevin Magnussen i aktion under lørdagens kvalifikation. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen i aktion under lørdagens kvalifikation. Foto: Grand Prix Photo

»Men jeg ved ikke præcist, hvad problemet er. Men det er tydeligt, at det er dækkene. Nogle gange virker de - andre gange virker de ikke. Uden at vi har ændret noget ved bilen,« uddybede han.

Haas-teamet har gennem hele foråret haft problemer med at få deres dæk op på den optimale arbejdstemperatur i løbene.

På en enkelt, aggressiv kvalifikations-omgang, hvor dækkene er iklædt varmetæpper, indtil de forlader pitten, har der til gengæld ikke været problemer.

Bortset fra kørerne fra de tre tophold har Magnussen været en af de mest stabile under kvalifikationerne, hvor han indtil denne weekend havde været i top-10 ved seks ud af syv løb.

Tror på godt løb

»Det virker nærmest, som om det er lidt omvendt i denne weekend. Vi håber i hvert fald på, at dækkene vil være ok i løbet,« forklarede Kevin Magnussen, der var ganske imponeret af bil og dæk på de såkaldte ’long-runs’ under træningen.

»Og Paul Ricard er en bane, hvor man kan overhale,« fortsatte han optimistisk.

Mercedes dominerede kvalifikationen og indtager første startrække med Lewis Hamilton på pole position ved siden af teamkammerat Valtteri Bottas.

»Det var ikke så nemt, som det måske så ud – Valtteri kørte fantastisk under træningen,« sagde Hamilton efter karrierens 86. pole position.

Bottas, der ligger på andenpladsen i VM med 29 point op til sin Mercedes-makker, satser på at afgøre Frankrigs Grand Prix med en gods start.

»Det er det, jeg fokuserer på - starten kommer til at spille en stor rolle,« sagde finnen.

Charles Leclerc (Ferrari) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) deler anden række, mens den anden Ferrari-kører, Sebastian Vettel, kvalificerede sig til syvendepladsen.