En gigantisk tragedie.

Den bare 22-årige Formel 2-kører Anthoine Hubert mistede lørdag livet i en tragisk ulykke på racerbane Spa-Francorchamps i Belgien, der har sat sine spor på hele motorsportsverdenen.

Ulykken skete, da Anthoine Hubert ville undgå at ramme Giuliano Alesi, der var snurret rundt foran på banen. Her endte Hubert i væggen, hvorefter han røg tilbage på banen og ind i Juan Manuel Correa, hvorefter Correa og Huberts biler begge var totalsmadret. Desværre med værst tænkelige udfald for franskmanden.

Ulykken har fået flere motorsportsstjerner til at sende deres hilsner og tanker til Anthoine Hubert og hans efterladte, mens Formel 1-stjernen Lewis Hamilton også ser det som anledning til at huske fansene på, hvad han og kollegerne udsætter sig selv for på banen.

Anthoine Huberts racer efter lørdagens ulykke. Foto: REMKO DE WAAL Vis mere Anthoine Huberts racer efter lørdagens ulykke. Foto: REMKO DE WAAL

'Hvis en eneste af jer, der ser med og nyder sporten, overhovedet kunne finde på at tænke, at det, vi laver, er sikkert, tager i grueligt fejl.'

'Alle kørerne sætter livet på spil, når der rammer banen, og folk skal sætte pris på det, for det bliver der ikke nok. Ikke fra fans eller endda fra nogle af folkene, der arbejder i sporten.'

'Anthoine er en helt, hvis det står det til mig, for at tage den risiko, han gjorde i jagten på sine drømme. Jeg er så ked af, hvad der er sket. Lad os sammen løfte ham op og huske ham. Hvil i fred, bror,' skriver Lewis Hamilton på Instagram.

Også danske Kevin Magnuseen skriver om Anthoine Hubert, der kørte for Renaults udviklingshold.

Vis dette opslag på Instagram RIP Anthoine. How terrible. Sending thoughts and prayers to the family and friends of Anthoine #racingunited Et opslag delt af Kevin Magnussen (@kevinmagnussen) den 31. Aug, 2019 kl. 11.27 PDT

'Hvil i fred, Anthoine. Hvor frygteligt. Sender mine tanker og bønner til Anthoines familie og venner,' skriver Haas-danskeren, mens flere stemmer i.

'Jeg kan ikke tro det. Hvil i fred,' skriver Charles Leclerc på Instagram, hvor han deler et billede af de to som ungdomskørere.

'De sidste timer har været utroligt svære for vores fællesskab. Vi mistede Anthoine i dag. Så forfærdeligt at se vores sport tage endnu en ung kører,' skriver Daniel Ricciardo, der kører for Renault.

Weekendens andet Formel 2-løb, der skulle have været kørt søndag, er blevet aflyst efter Huberts død. Formel 1-løbet afvikles som planlagt, og selvom Formel 1 ikke har meldt noget ud officielt, forventes der en hyldest af Anthoine Hubert ved dagens løb. Du kan følge det her på bt.dk fra klokken 15.00.