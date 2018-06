Det var ikke Winnie Harlows skyld.

Sådan lød det i hvert fald fra den canadiske supermodel selv, efter at hun i minutterne efter søndagens Formel 1-grandprix fik en ufrivillig hovedrolle.

Her opstod der kaos, da det viste sig, at løbet var blevet flaget af en omgang for tidligt. Hvilket blandt andet skabte stor forvirring om Kevin Magnussens slutplacering

Det var Winnie Harlow, der håndterede det ternede flag - og efterfølgende blev hun til grin på eksempelvis Twitter med kommentarer som 'du havde kun ét job' og 'det er derfor man ikke bør lade berømtheder stå med flaget'.

Også Renault-køreren Nico Hülkenberg var hurtig på tasterne efter løbet.

»Der skete ikke meget i dag, men tak til Winnie Harlow for at afslutte efter 68 af de 70 omgange (det var nu efter 69 omgange, red.).«

Not much going on today.. but @winnieharlow thanks for finishing after 68 of 70 laps

P7! #RSspirit #CanadianGP pic.twitter.com/KHHftoLyc9 — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) June 10, 2018

Selv har Winnie Harlow også brugt Twitter til at forsvare sig.

»Det var ikke mig,« har hun skrevet:

»Når de giver dig besked på at vifte med flaget en omgang for tidligt. Men jeg er så taknemmelig for, at ingen kom til skade.«

“IT WASNT ME” *Shaggy Voice* when they tell you to wave the flag a lap too early but I’m so grateful no one was hurt! @F1 pic.twitter.com/2wBmH3SDOP — ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) June 10, 2018

»Jeg fulgte bare instruktionerne,« har hun også skrevet.

Formel 1-journalisten Will Buxton er kommet med et forsvar for supermodellen:

»Jeg har ondt af Winnie Harlow. Jeg ved kun alt for godt, hvordan det er få nogle - skal vi kalde dem mangelfulde instruktioner ved Canadas Grand prix. Det er ikke som om, at hun stormede ind og tog flaget. Man er kun så god som den information, man har fået, tillader.« Det var ikke på nogen måde hendes fejl.

Feel for @winnieharlow. I know only too well what it's like to be given some, shall we say sketchy instructions at the Canadian Grand Prix. It's not like she bounded into the box and grabbed the flag. You're only as good as the info you're given. Wasn't her fault. In any way. — Will Buxton (@wbuxtonofficial) 10. juni 2018

Løbet blev vundet af Sebastian Vettel, og det blev ikke påvirket af Winnie Harlows lidt for tidlige flageri.

Næste Formel 1-grandprix bliver kørt 24. juni i Frankrig.