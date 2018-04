Kevin Magnussen scorede et af karrierens flotteste resultater, da han kørte i mål som nummer fem i Bahrain Grand Prix. Danskerens bedste resultat i fire år.

Kevin Magnussens racerform fortsætter med at udvikle sig i et chokerende tempo, hvor han sammen med feltets mindste Formel 1-team skaber resultater, som Haas egentlig kun burde drømme om i holdets kun tredje år i motorsportens kongeklase.

Men det er virkelighed, og Kevin Magnussen fik endelig det topresultat, som han har hungret efter siden pit-fadæsen i Melbourne.

Den kendsgerning varmede helt ind under kørerdragten hos den 25-årige dansker, hvor de hårdt prøvede Haas-mekanikere også fik en stor tak med på vejen.

»Det er rigtig godt og dejligt at få point på kontoen. Jeg er superstolt af teamet. Det er godt gået af mekanikerne, at de holdt hovedet koldt, og de lagde det, der skete i Australien, bag sig. De leverede et flot stykke arbejde,« sagde han efter løbet til BT.

Kevin Magnussen havde undervejs i løbet flere vilde kampe med forskellige konkurrenter og byttede maling med både Renaults Nico Hülkenberg og Pierre Gasly fra Toro Rosso.

Raceren klarede sig gennem duellerne, men mod slutningen blev Kevin Magnussen nervøs.

»Det var et hårdt løb. Jeg havde rigtig mange vibrationer fra venstre forhjul. Og jeg vidste, at jeg ikke havde låst hjulet under nedbremsning, så der var ikke noget ’flat-spot’. Men jeg havde rimelig hård kontakt med en anden bil (Hülkenberg, red.) på første omgang netop med venstre forhjul,« sagde han og fortsatte:

»Så jeg var godt og grundigt nervøs, og jeg valgte at køre uden om alle kerbs og bare spare bilen så meget som muligt. Derfor holdt jeg øje med afstanden til bilerne bag mig i stedet for at kikke fremad. Desværre.«

Kevin Magnussen jagtede gennem hele løbet sensationen fra Toro Rosso, hvor unge Pierre Gasly stod for dagens største overraskelse med sin fjerdeplads. Kevin Magnussen var i løbets begyndelse tæt på at gå forbi Pierre Gasly, men angrebet mislykkedes, og så stak franskmanden af.

»Jeg havde en fornemmelse af, at jeg godt kunne have taget kampen op med ham, men det kom nogle småting i vejen, der vendte billedet. Jeg havde rigtig god fart i starten og på de første par omgange. Men så kom der trafik og Lewis (Hamilton, red.) overhalede. Jeg troede egentlig, at han bare ville køre direkte op og også hente Gasly, så jeg lod ham bare komme forbi. Men det viste sig, at Lewis enten tabte fart, eller at Gasly fandt noget. I hvert fald kom Hamilton ikke forbi Gasly så hurtigt som jeg havde ventet, og så tabte jeg ligesom momentum,« konstaterede Kevin Magnussen.

Selvom søndagen på Sakhir-banen var en triumf for Haas-teamet, bliver der uden tvivl ballade i kulissen her efter løbet. Midtvejs i racet havnede Kevin Magnussen bag teamkammerat Romain Grosjean, som lå og kæmpede om sekundære placeringer og selv skulle i pit et par omgange efter.

Kevin Magnussen var langt hurtigere end Romain Grosjean og lagde an til en overhaling for at fortsætte sin færd mod top fem. Men det forsøg var ved at ende helt galt, da franskmanden uforståeligt valgte at 'smække døren' og spærre for Magnussen.

Manøvren fik Kevin Magnussen til at råbe og skrige over radioen med gloser, der ikke behøver at blive gentaget. Romain Grosjean lod først Kevin Magnussen køre forbi, da han trak i pit, og episoden skal diskuteres, bekræfter Kevin Magnussen.

»Ja, og det skal vi lige have kikket på,« sagde han.

Vinderen af løbet blev Ferraris Sebastian Vettel, som hårdt presset af Mercedes' Valtteri Bottas og Lewis Hamilton tog sæsonens anden sejr i den røde racer.