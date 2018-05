Kevin Magnussen starter som nummer syv i søndagens Formel 1-løb i Barcelona.

Det er blevet udfaldet af lørdagens kvalifikation, hvor han dermed fornemt levede op til de lovende takter fra træningerne fredag og lørdag.

Med resultatet er Kevin Magnussen 'best of the rest'. Kun de seks kørere fra de tre topteams (Mercedes, Ferrari og Red Bull) kørte hurtigere end den danske Haas-kører, der altså også sikkert slog sin holdkammerat, Romain Grosjean.

Franskmanden måtte nøjes med en 10.-plads, hvor han var 0,159 sekund langsommere end Kevin Magnussen.

Helt forrest starter Mercedes' Lewis Hamilton, der sluttede af med at sætte en kanontid med 1,16.173. Det var lige godt halvandet sekund hurtigere end Kevin Magnussens 1,17.676, og det kunne ingen andre matche.

Kevin Magnussen fandt desuden tilbage på sporet fra begyndelsen af året, hvor Haas også konsoliderede sig som det bedste hold i det tætte midterfelt. Danskerens kvalifikationsresultater i denne sæson har i kronologisk rækkefølge været, 6.-plads, 7.-plads, 11.-plads, 15.-plads og altså nu en 7.-plads i Barcelona.

Dermed har Kevin Magnussen det bedst mulige udgangspunkt for at levere et godt resultat i søndagens grandprix, som du kan følge live på BT.dk søndag med start kl. 15.15.

En logisk konsekvens af en særdeles stabil kvalifikation, hvor han leverede på et stabilt højt niveau i alle tre kvalifikationsrunder.

Kevin Magnussen kørte sig videre fra Q1 på en syvendeplads, og han kørte sig videre fra Q2 på en imponerende sjetteplads, hvor han faktisk klemte sig ind foran Red Bulls Daniel Ricciardo.

I alle tre kvalifikationer blev Haas-holdkammeraten Romain Grosjean sat til vægs.

Forrest kunne Lewis Hamilton igen glæde sig over en poleposition, efter at Sebastian Vettel har startet forrest i de foregående tre løb. Og det blev endda dobbelt-Mercedes i front, da Valtteri Bottas havde den næsthurtigste tid.

Kvalifikation i Barcelona Sådan sluttede lørdagens Formel 1-kvalifikation i Barcelona: 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Kimi Raikkonen (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Fernando Alonso (McLaren)

9. Carlos Sainz (Renault)

10. Romain Grosjean (Haas) --- 11. Stoffel Vandoorne (McLaren)

12. Pierre Gasly (Toro Rosso)

13. Esteban Ocon (Force India)

14. Charles Leclerc (Sauber)

15. Sergio Perez (Force India) --- 16. Nico Hülkenberg (Renault)

17. Marcus Ericsson (Sauber)

18. Sergej Sirotkin (Williams)

19. Lance Stroll (Williams)

20. Brendon Hartley (Toro Rosso)

Se hele vores livedækning af kvalifikationen herunder: