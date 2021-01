Kevin Magnussen er glad. Han er blevet far, han har fået nyt job, han skal til at vinde racerløb igen.

Han sidder i sit store motorhome på Daytona International Speedway med en kop kaffe, da han møder B.T.

Der er et par dage til, at han skal debutere officielt i IMSA-serien ved 24-timers-løbet, som starter lørdag aften kl. 22. Og det er et par dage siden, han med en fantastisk første omgang bragte sig i front i sidste weekends kvalifikationsløb i Daytona.

Øjnene har fået en ny glød. Væk er det frustrerede, småstressede blik, der prægede ham de sidste par år i Formel 1.

Formel 1 blev kedeligt – der skulle ske noget nyt! Kevin Magnussen

Han et kommet overens med, at han aldrig bliver verdensmester i Formel 1. At han aldrig får de grandprixsejre, han begyndte at drømme om allerede som lille dreng. Og som talentet så rigeligt lagde op til – det understregede andenpladsen i hans allerførste Formel 1-løb i 2014

»Men i Formel 1 blev det de seneste år det samme hver eneste weekend. Vi startede weekenden med at håbe på et mirakel, så vi på en eller anden måde kunne score et point eller to. Og det blev bare kedeligt – der skulle ske noget nyt!« siger han.

»At komme herover og rent faktisk have en chance for at vinde – det er fantastisk. Efter kvalifikationsløbet i søndags var vi alle sammen pissesure, fordi vi ikke havde vundet (en forfejlet pitstop-strategi kostede sejren, red.). Det er altså længe siden, jeg har været sur af den grund!«

»Det er så fedt at være i front igen – at køre noget rigtig race og kæmpe med om sejren. Det er blevet tydeligt for mig, at det er det, det hele handler om. Derfor savner jeg ikke Formel 1 – hvis ikke man har chancen for at vinde eller i det mindste tror på, man kan vinde, er det ikke det hele værd. IMSA er på en måde som at træde 30-40 år tilbage i tiden – det er professionelt og dejligt afslappet på samme tid,« siger han.

»Banerne er, som de var i Formel 1 for 40 år siden. Der er måske lige blevet lappet et par huller i asfalten, men ellers er der ikke ændret noget – overhovedet. Og det er fedt! Det gør dem sjove at køre på. Det er udfordrende, at det hele er så oldschool. Foreløbig har jeg prøvet at køre på Sebring og Daytona, men jeg har været på næsten alle de andre baner med min far.«

Kevin Magnussens far, Jan Magnussen, kørte efter sin Formel 1-karriere fra 1995 til 1998 21 år i amerikansk sportsvogns-racing – de sidste 16 sæsoner for GM Corvette-team i GT-klassen. Kevin Magnussen kører en Cadillac i den store prototypeklasse DPi.

»Bilen er på mange måder også oldschool. Det er en prototype, der er ganske avanceret, men når man starter den – så siger den sgu noget. Og når man giver gas – så brøler den! Bare at have den lyd igen er fedt.«

Cadillaccen er betydeligt tungere og har færre hestekræfter end de Formel 1-biler, Kevin Magnussen har kørt de seneste syv sæsoner.

I IMSA har køreren langt større indflydelse på resultatet end i Formel 1 Kevin Magnussen

»Den kører på en helt anden måde. En Formel 1-bil kører jo nærmest perfekt – også selv om den er den langsomste i feltet. Så den er ikke så udfordrende at køre – den er så perfekt, at den aldrig rigtig overrasker.«

»Så som kører handler det om at tage den helt op til grænsen, hvor det er de helt små detaljer, der bliver afgørende. Derfor er det ikke længere den store udfordring at køre Formel 1. I IMSA har køreren langt større indflydelse på resultatet.«

I Formel 1 er alle løb cirka 310 kilometer og varer mellem halvanden og to timer. Kevin Magnussen har aldrig kørt et løb, der varede mere end de to timer, der er maks.-tiden for et Formel 1-løb.

»Men jeg har jo set min far køre 24-timers-løb i Le Mans og Daytona i 20 år, og jeg glæder mig helt vildt til at prøve det selv,« siger han og nipper til kaffen.

Jeg får gådehud, når jeg træder på speederen i Cadillaccen Kevin Magnussen

»Det er jo en helt anden slags racerløb, når man skal køre 24 timer. Her skal man være hurtig igennem et helt døgn, og det er klart, det kræver noget andet end Formel 1.«

»Men IMSA-serien har jo begge dele – både de lange løb over 24 eller 12 timer, men også sprintløb over en time og 40 minutter, der svarer til Formel 1.«

Så lyser han igen op i et af de smil, der det seneste år blev sjældnere og sjældnere i Formel 1.

»Jeg får gådehud, når jeg træder på speederen i Cadillaccen. Det her – det er min slags racerløb!«

24-timers-løbet i Daytona starter lørdag klokken 21.40 dansk tid og kan følges på TV3 Sport og Viaplay.