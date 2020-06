I næste uge starter Formel 1-VM 2020.

Men hvor står Kevin Magnussen og Haas F1 Team inden sæsonstarten?

For mens bedre biler og en stabil økonomi eksempelvis taler for en god kommende sæson, så taler en usikker fremtid og salgsrygter for det modsatte.

B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard, uddeler her plusser og minusser til Kevin og co., inden det går løs i Østrig.

Bedre bil

Haas' VF19-model fra sidste sæson var en temperamentsfuld fejlkonstruktion. Når den en sjælden gang fungerede optimalt, var Kevin Magnussen i toppen af midterfeltet.

Men de fleste weekender lå Haas langt tilbage, fordi VF19's aerodynamik hæmmede dækkene.

Da man erkendte problemet, var det for sent at løse det, men det er ikke bragt med over i dette års VF20'er. Her har man satset på det, Haas sammen med partnerne Dallara og Ferrari altid har været gode til: En stabil, relativt ukompliceret bil, der er hurtig og ’færdigbygget’ fra sæsonstarten.

Vant til lille team

På grund af corona-smittefaren må hvert team maksimalt have 80 personer med til de første løb. Det er stadig flere, end Haas normalt indsætter, men mange af de øvrige hold bliver tvunget til at reducere medarbejderstaben.

Mens topholdene og de store teams i midterfeltet skal vænne sig til mindre arbejdskraft, kan Haas fortsætte omtrent uændret, og det vil give Magnussen og co. en lille fordel.

De store teams vil stadig kunne udnytte de medarbejdere, der nu bliver tvunget til ’hjemmearbejde’ via videolinks, men det er ikke en optimal løsning.

Stabil økonomi

Budgettet for Haas er stadig et af de mindste i feltet, men så længe teamejer Gene Haas fylder ’hullerne’ fra egen lomme, er det i det mindste stabilt.

Andre teams har større problemer med økonomien: Williams er til salg efter et 2019-underskud på over 100 millioner kroner, og McLaren står midt i en meget alvorlig likviditetskrise.

Begge teams – de næstmest succesrige efter Ferrari – har været nød til at pantsætte deres samlinger af historiske VM-vinderbiler.

Ny Ferrari-motor på vej

Ferrari har brugt corona-pausen på at udvikle en update af deres 2020-motor.

Ferrari-motoren var i store dele af 2019 den stærkeste i feltet, men sidst på året faldt den efter en nyfortolkning af reglementet en smule bagud.

Den nyeste update, der igen skal bringe Ferrari i front i Formel 1's power-race, forbedrer effekten med cirka 15 hestekræfter. I første omgang får Haas dog ikke adgang til den nye motor, men fra midt på sommeren ventes Magnussen og co. at få glæde af de ekstra hestekræfter.

Magnussen topper i disse år

Kevin Magnussen har nu kørt Formel 1 i fem år, og han har formået at udvikle sig hver eneste sæson.

Han er blevet hurtigere, mere moden og forstår i dag både teknikken og hele sporten bedre end nogensinde.

Det er svært at pege på deciderede svage punkter, og hans klare sejr i kvalifikationsduellen mod teamkammerat Romain Grosjean, der ellers har enkelt-omgange som sin spidskompetence, antyder, at danskeren topper i disse år.

Fremtiden

Fremtiden er usikker for Kevin Magnussen. Ifølge Guenther Steiner tyder alt på, at Haas F1 Team fortsætter, men han afviser samtidig ikke, at man måske må ansætte ’betalingskørere’ fra næste sæson. Magnussens kontrakt udløber, og hvis der skal betales for pladserne hos Haas, ryger han ud.

Magnussen har kun sit talent at byde på – han mangler den sponsoropbakning, der kan sikre mindre talentfulde kørere et Haas-sæde i 2021.

Det kan udvikle sig til en svær situation, og tidligere i karrieren præsterede Kevin Magnussen ikke optimalt under den slags pres. Han skal som minimum slå sin teamkammerat Romain Grosjean og helst på alle parametre: Kvalifikation, VM-point og teknisk indsigt.

Ingen test inden sæsonstarten

Der er forbudt at teste med de aktuelle biler, men næsten alle teams – inklusiv Haas’ direkte rivaler Renault, Racing Point og Alpha Tauri – har de seneste uger været på banen med ældre modeller.

Her har man forberedt sig på den nye corona-virkelighed, der har medført en række nye procedurer i pitten og på banen.

Haas har ikke haft budget til at teste, og det vil sætte dem bagud i sæsonpremieren. Man vil simpelthen være dårligere forberedt end konkurrenterne.

Pres på grund af 2019-nedturen

Faldet fra femte- til niendepladsen i konstruktør-VM fra 2018 til 2019 var dramatisk for Haas. Det eneste andet team, der er styrtdykket lige så voldsomt i de seneste år, er Williams.

De røg fra femtepladsen i 2017 til tiendepladsen i 2018 og er nu isoleret på sidstepladsen og officielt til salg. Derfor er Haas – og dermed Kevin Magnussen - under pres i år:

Man skal bevise, at 2019 var et ’blip på radaren’ og ikke udtryk for en negativ spiral ala Williams.

Salgsrygter destabiliserer

Der har igennem mange måneder været vedholdende rygter om, at Haas F1 Team er helt eller delvist til salg.

Teamchef Guenther Steiner afviste i sidste uge endnu en gang snakken om, at Gene Haas vil sælge, men alene rygterne er med til at destabilisere teamet.

Hvis rygterne fortsætter, bliver det svært at tiltrække nye sponsorer, og man risikerer at miste gode medarbejdere til andre teams.

Ingen udvikling i løbet af året

Den komprimerede 2020-sæson vil reducere udviklingskapløbet mellem de 10 teams, og det er umiddelbart en fordel for Haas, der traditionelt kun har haft ressourcer til få og beskedne opdateringer.

Men meldingen om, at man slet ikke planlægger nye komponenter til VF20, er skræmmende.

Selv i det tætpakkede 2020-program vil konkurrenterne forbedre deres biler, og det kan sende Magnussen og co. sydpå i feltet i løbet af efteråret.