Kevin Magnussen har været en af de absolut bedste Formel 1-kørere i denne sæson.

Sådan lyder det fra det velrenommerede, britiske medie The Times, hvis der har bedømt samtlige Formel 1-kørere efter den første halvdel af sæsonen.

Karaktererne er givet på en bogstavskala, der svarer til den danske syvtrinsskala, og her får Kevin Magnussen karakteren B, svarende til et rent 10-tal.

'Danskeren har været imponerende i år i en bil, der er blevet drastisk forbedret i denne sæson til at være kampdygtig i midterfeltet. Magnussen har været stabil og udnyttet stærke kvalifikationer til at score point. Han har en tendens til at irritere andre kørere på banen på grund af sin aggressive kørestil, hvilket har kostet ham point,' skriver The Times' motorsportsreporter Rebecca Clancy.

Til sammenligning får holdkammeraten Romain Grosjean et C-, hvilket svarer til syv med pil ned. Karakteren uddybes med, at franskmanden både har været uheldig, mens også har lavet dumme fejl, der har kostet point i flere Grand Prix'er.

Danskeren overgås i alt af syv af Formel 1-feltets i alt 20 kørere. Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo og Charles Leclerc er feltets topscorere, der hver scorer et A fra The Times.

Det er dog ikke alle, der hylder den danske Formel 1-kører. På Formel 1s officielle power ranking er han nemlig røget ned ad listen - det kan du læse mere om her.

Formel 1-kørerne har i øjeblikket sommerpause og vender tilbage med det belgiske Grand Prix i weekenden den 24.-26. august.