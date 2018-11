Team Haas' nye storsponsor, engelske Rich Energy, har taget de store ambitioner med sig ind i Formel 1-sporten.

Det lægger energidrikkoncernens administrerende direktør, Willam Storey, på ingen måde skjul på.

»Vi ønsker at se en sort-guld Rich Energy Haas F1-bil i den forreste del af feltet, vinde grandprixer og fortsætte med at gøre fremskridt,« siger den skæggede rigmand i et større interview med TV2.

William Storey fortæller, at han i længere tid har forsøgt at købe sig ind i Formel 1-sporten. I foråret var den britiske virksomhed tæt på at købe Force India-teamet. Men det mislykkedes, og i stedet endte Rich Energy som hovedsponsor for Kevin Magnussen & co.

Self made US billionaire Gene Haas agreeing deal with @rich_energy CEO William Storey to create Rich Energy Haas F1. A great development in the wonderful sport of @F1 #F1 #RichEnergy #HaasF1 #fueltowin @lucasBrowne @HaasF1Team @Brandsmiths @7RobLee @bigphilcampion @castleairltd pic.twitter.com/2RV0DNpJ78 — Rich Energy (@rich_energy) October 25, 2018

Og nu satser William Storey på, at energidrik-konkurrenterne fra Red Bull snart skal have baghjul.

»Vi mener, at det nu er hensigtsmæssigt for os at konkurrere med dem på banen, og vi er meget selvsikre på, at vi slår dem på banen i næste sæson,« siger den administrerende direktør.

Og den nye storsponsor har også et godt øje til sin nye danske samarbejdspartner.

»Kevin Magnussen er ikke kun en brillant racerkører, han er også en vældig flink fyr. Han er en fantastisk ambassadør. Han er en dygtig kører, og hans præstationer vil blive bedre og bedre. Han er en racerkører med verdensklasse.«