Kevin Magnussen går formentlig tilfreds i seng her lørdag aften.

Yderst tilfreds.

For danskeren kørte forrygende i kvalifikationen, og det betyder, at Haas-køreren starter søndagens grandprix i Canada som nummer fem.

Magnussen kommer til at starte lige foran holdkammeraten Mick Schumacher og lige bagved Lewis Hamilton på en dag, der viste sig at være sæsonens bedste for Haas i kvalifikationen.

Kevin Magnussen havde en god dag lørdag. Foto: Eric Bolte Vis mere Kevin Magnussen havde en god dag lørdag. Foto: Eric Bolte

Den førende i VM-stillingen, Max Verstappen, tog pole position foran veteranen Fernando Alonso og en anden spanier, Carlos Sainz, på tredjepladsen.

Kevin Magnussen gik sikkert videre fra første kvalifikationsrunde, Q1, med en tid, der var fjerdebedst.

På grund af vejret var stort set samtlige biler en smule usædvanligt på banen fra start til slut i stort set hele kvalifikationen. Det var nødvendigt, for jo mere, der blev kørt, jo hurtigere blev banen, fordi bilerne fik skabt et spor, der blev mere og mere tørt.

Det var derfor farligt at køre i garagen undervejs, hvilket man ellers normalt ser alle gøre, fordi omgangstiderne bare blev hurtigere og hurtigere.

I Q2 krævede den våde bane sit første offer, da Red Bulls Sergio Perez endte i en barriere. Mexicaneren måtte ud af sin bil og tilbage til pitten på gåben, mens kvalifikationen blev sat på pause i en kort periode.

Det stod efterhånden klart, at det handlede om at time sine omgange, så man kunne få sat en tid så sent i kvalifikationsrunden som muligt.

Det lykkedes nogenlunde i Q2 for Kevin Magnussen, der med bagenden i vandskorpen gik videre til Q3 som nummer ni ud af ti.

Her skulle de forreste pladser fordeles. Da tiden løb ud, lå Magnussen på en tredjeplads, men endte altså med at blive skubbet to pladser tilbage, efter at alle havde krydset målstregen.

Ferrari-profilen Charles Leclerc, der har imponeret med at tage pole position i seks ud af sæsonens otte løb indtil videre, deltog kun i meget begrænset omfang i kvalifikationen.

Uanset hvor hurtigt, han havde kørt, kommer monegaskeren nemlig til at starte bagest søndag, fordi han i denne weekend har måtte tage en fjerde motor i brug i sin Ferrari-racer. Det er én mere, end det er tilladt at bruge over en hel sæson.

