Magnussens team skifter simulator.

Kevin Magnussens Haas-team forsætter med at opruste. I løbet af vinteren har man ansat cirka 15 nye folk, torsdag præsenterede man Rich Energy som ny titelsponsor, og fra midt på foråret vil Haas også have sit egen simulator-program i grandprix-weekenderne.

De store teams har gjort det i årevis; haft en simulator-kører standby på fabrikken. Med begrænset træningstid fredag i grandprix-weekenderne (to gange 90 minutter) er det ikke altid muligt at finde frem til det optimale setup. Derfor har man en ’bil’ i simulatoren hjemme på fabrikken, hvor man om nødvendigt kan køre videre hele natten.

Når kørerne på banen møder ind til den afsluttende træning lørdag formiddag, kan ’simulator-teamet’ have fundet frem til nye løsninger, der så afprøves på banen. Men den løsning har det lille Haas-team indtil nu ikke kunnet udnytte.

Kevin Magnussen får sig en snak med Haas-teamchefen, Günther Steiner (th.) Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussen får sig en snak med Haas-teamchefen, Günther Steiner (th.) Foto: Grand Prix Photo

»Vi har adgang til Ferrari´s simulator, men den bruger de jo selv i grandprix-weekenderne. Nu vil vi også gerne bruge en simulator i grandprix-weekenderne, og derfor skifter vi over til Dallaras simulator,« siger Haas teamchef Guenther Steiner til B.T.

Dallara bygger Haas' biler, men deres simulator har indtil nu ikke været brugt i Formel 1-programmet.

»Det tager tid at opbygge et simulator-program, men vi får det på plads i løbet af foråret – fra det femte eller sjette løb regner jeg med, at vi har simulatoren oppe at køre i grandprix-weekenderne,« siger Steiner til B.T.

Haas har ansat Pietro Fittipaldi som test- og simulator-kører, og den 22-årige brasilianer har allerede været i simulatoren for Haas adskillige gange i de seneste uger.

»For at sikre os, at det, der sker på banen, svarer til det, han oplever i simulatoren, skal han også køre en halv dag i bilen ved den første vinter-test,« fortæller Steiner.