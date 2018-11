Kevin Magnussen sluttede Formel 1-sæsonen 2018 med en 10.-plads i Abu Dhabis Grand Prix.

Dermed sikrede han sig den samlede niendeplads i VM, og selvom han på Yas Marina-banen sluttede halvandet sekund efter teamkammeraten Romain Grosjean, sluttede han langt foran franskmanden i den samlede VM-stilling.

10.-pladsen i finalen blev kørt hjem med et langt, sejt træk. På første omgang mistede Magnussen flere placeringer efter en infight med Sergio Perez (Force India) og Fernando Alonso (McLaren) i svinget lige efter starten.

Det gik rigtig godt på de første meter, men så startede balladen.

»Jeg får en god start, men resten af første omgang var dårlig,« sagde han efter løbet.

»Det blev lukket alle vegne. Alle døre smækkede i - slam! Nogle gange rammer man sådan en første omgang, og det var frustrerende. Det var ikke fordi, der var nogen der gjorde noget forkert – det handlede om sort uheld.«

Efter den kaotiske første omgang, der efterlod ham på 16.-pladsen, kæmpede Magnussen sig frem i feltet.

»Jeg havde allerede inden løbet regnet med at score point – jeg var rigtig optimistisk,« sagde han.

»Vi havde en god bil i dag og de dæk jeg startede på, fungerede godt. Der måtte helst ikke komme safety-car, men selvom den kom på banen allerede på første omgang, var vi stadig godt med. Jeg er rigtig tilfreds med vores tempo i løbet.«

10.-pladsen og det enlige VM-point kom i hus da Pierre Gasly (Toro Rosso) udgik kort før afslutningen.

»Men jeg tror godt, jeg kunne have overhalet ham – jeg var en del hurtigere end ham,« sagde Magnussen.

Gennem næsten hele løbet havde han Fernando Alonso (McLaren) bag sig. Spanieren, der efter 18 år i Formel 1 kørte sit sidste grandprix var dog trods aggressiv kørsel aldrig for alvor en trussel.

»Jeg kikkede slet ikke i spejlene, men jeg fik information om ham i radioen, og han var ikke ret hurtigt på langsiderne,« sagde Magnussen.

Kevin Magnussen har lige siden han startede hos Haas haft italieneren Giuliano Salvo som sin personlige ingeniør. Det er er samarbejde, der har udviklet sig til et venskab, men i går sluttede det. Salvi skal tilbage til sin oprindelige arbejdsgiver Ferrari, og danskeren tog en følelsesladet afsked med italieneren på startgridden inden løbet.

»Jeg kommer til at savne Giuliano, og ønsker ham alt godt fremover. Han har væres i sporten i mere end 20 år og har masser af erfaring – først og fremmest fra Ferrari. Jeg har lært rigtig meget af ham, og vi ville gerne have fortsat sammen, men sådan er det nogle gange: Det er Ferraris beslutning, at han skal videre i teksten, og jeg er sikker på Haas finder en god afløser,« sagde Magnussen.

Lewis Hamilton (Mercedes), der allerede for fire uger siden sikrede sig VM-titlen 2018, vandt også VM-finalen i Abu Dhabi. Sebastian Vettel (Ferrari) blev nummer to foran Max Verstappen (Red Bull). Nico Hülkenberg (Renault) var heldig at slippe uskadt fra et sammenstød med Grosjean på første omgang, der sendte tyskeren i barrieren med bundet i vejret.