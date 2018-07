Hvis nogen skulle være i tvivl: Ja, det betyder rigtigt meget for Lewis Hamilton at kunne køre sig i pole-position på hjemmebane.

For ikke bare én gang, men flere gange måtte den engelske Formel 1-kører tørre tårerne væk fra øjnene, da han blev interviewet til tv umiddelbart efter lørdagens kvalifikation.

Og efter lige akkurat at have sat den hurtigste tid på Silverstone - i øvrigt for sjette gang i karrieren på den legendariske engelske racerbane.

»De her folk er de bedste,« sagde Lewis Hamilton som det første (om publikum) efter at være hoppet ud af raceren.

Her havde han forinde tørret tårerne bort, inden han kunne tale med Martin Brundle, der lørdag stod for de obligatoriske interviews på banen.

»Du ryster i bogstaveligste forstand af følelser,« udbrød Martin Brundle.

Glad Lewis Hamilton. Foto: Matthew Childs Vis mere Glad Lewis Hamilton. Foto: Matthew Childs

»Jeg gav alt, hvad jeg kunne. Det var så tæt i forhold Ferrarierne, og de fandt noget til Q3, og jeg bad bare til, at jeg kunne gøre det for jer,« sagde Lewis Hamilton henvendt til de mange tilskuere og tørrede igen tårer bort:

»Jeg er så taknemmelig for støtten – uden jer ville jeg have kunnet gjort det.«

Og Ferrarierne var da også ret tætte på i Q3, den tredje og afgørende kvalifikationsrunde:

Sebastian Vettel endte med at være sølle 0,044 sekund efter Lewis Hamilton.

Kimi Raikkonen endte med at være 0,098 sekunder efter Lewis Hamilton.

.@LewisHamilton stormed to his fourth pole in a row at Silverstone on Saturday to the delight of home fans #BritishGP #F1 pic.twitter.com/xsNMFdbCCM — Formula 1 (@F1) July 7, 2018

Adspurgt hvordan Lewis Hamilton havde fundet de sidste tiendedele, måtte den forsvarende verdensmester giver fortabt.

»Jeg kan ikke huske den. I sving 13 måske?« lød svaret.

Det blev også en imponerende kvalifikation for Kevin Magnussen, der satte 7.-bedste tid. Som bedste mand efter se seks kørere fra de tre store teams.

»Det var en supergod omgang og bilen var sindssyg god. Tingene flaskede sig bare i dag,« sagde danskeren til B.T. efter kvalifikationen.

Søndag går det løs med selve løbet på Silverstone. Det kan du følge live her på B.T. fra kl. 15.10.