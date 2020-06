Fortsætter Kevin Magnussens team i Formel 1 efter denne sæson?

Det er ikke bestemt endnu, og teamchef Günther Steiner siger, at beslutningen ikke tages, før man har set den nye Concorde-aftale.

Concorde-aftalen mellem Formel 1-organisationen, bilsportsforbundet FIA og de 10 team er sportens 'grundlov', der blandt andet bestemmer, hvordan indtægterne fordeles. Den nuværende Concorde-aftale udløber efter denne sæson, og på grund af corona-krisen har man endnu ikke fået en ny aftale klar.

»Vi har endnu ikke set den nye Concorde-aftale, men den kommer snart. Når vi ser den, tager vi stilling til fremtiden,« sagde Steiner torsdag eftermiddag i en videokonference med blandt andre B.T.

Günther Steiner (tv.) siger, at der endnu ikke er taget stilling til, om Haas-teamet fortsætter i Formel 1 i 2021. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Günther Steiner (tv.) siger, at der endnu ikke er taget stilling til, om Haas-teamet fortsætter i Formel 1 i 2021. Foto: Grand Prix Photo

Det er teamejer Gene Haas, der skal tage beslutningen.

»Lige nu er det hans plan at blive,« siger Steiner.

»Men det er alene Gene, der bestemmer, og der er ikke noget, der er sikkert, før han har skrevet under. Men jeg tror på, vi bliver i Formel 1.«

Corona-krisen, der har udsat sæsonstarten fra midt i marts til begyndelsen af juli, har været hård ved Formel 1. Uden løb er der ingen indtægter fra hverken tv-rettigheder eller løbsafgifter, og alle team er i større eller mindre grad påvirket af økonomiske udfordringer.

Williams-teamet er officielt sat til salg, og også McLaren leder nu efter nye investorer. Rygter har de seneste dage antydet, at også Gene Haas leder efter investorer eller ligefrem har solgt teamet, men Günther Steiner siger:

»Det er tredje gang, den slags rygter starter. Der er nogen, der forsøger at skabe en storm i et glas vand. Jeg vil godt slå fast, at Gene stadig ejer teamet 100 procent. Hvis det ændrer sig, får I det at vide. Og hvis nogen vil købe et team, er Williams officielt til salg.«

Så længe han ikke ved, om Haas F1 Team overhovedet er med i 2021, vil Steiner ikke tale om kørere til den kommende sæson.

»Kører-markedet blev åbnet meget tidligt, fordi Ferrari og Vettel blev enige om at gå hver til sit efter denne sæson. Nu er det faldet til ro igen, men hos os er vi slet ikke begyndt at tænke på kørere til 2021. Lige nu er det den mindste af vores bekymringer,« siger Steiner.