Kevin Magnussens femteplads på startgridden til Australiens Grand Prix er hans bedste kvalifikations-resultat, siden han startede Tysklands Grand Prix i 2014 for McLaren fra fjerde position.

»Men jeg sætter meget mere pris på det her resultat, end jeg har sat på andre kvalifikations-resultater. Jeg kan ikke huske, at jeg har været så glad for en kvalifikation. Det her er for mig et større resultat, for dengang kørte jeg for et større team og havde derfor et andet udgangspunkt,« siger Kevin Magnussen til BT og fortsætter:

»Det her er noget ekstraordinært, for det er opnået med det mindste team i paddocken. Vi har en fjerdedel af det budget, der skal til for at vinde, og alligevel er vi kun fire placeringer fra toppen. Så derfor betyder det mere for mig,« siger han.

Kevin Magnussen håber at veksle den gode startposition til et godt resultat i løbet.

»En femteplads er et rigtig godt udgangspunkt for den syvendeplads i løbet, der vil være vores rigtige placering i feltet. Men der skal ikke særligt meget til for at ryge helt ud. Albert Park er et hårdt sted at gøre race, og det undervurderer jeg ikke,« siger han.

Med Haas-bilerne side om side i tredje række har Romain Grosjean lagt op til, at de to teamkammerater skal have en snak inden starten.

Sporene fra et af de andre teams i midterfeltet, Force India, skræmmer: Her stødte Sergio Perez og Esteban Ocon sammen flere gange i 2017, og den indbyrdes kamp kostede teamet mange VM-point.

»Men vi behøver ikke snakke synderligt lang tid om det, for Romain og jeg har et lidt andet udgangspunkt end Force India-kørerene. Vi har en anden mentalitet end de to latinoer ovre hos Force India. Vi ved godt, vi er hyret for at gøre det bedst mulige for teamet,« siger han.

Det har ikke forbigået Kevin Magnussens opmærksomhed, at hans nærmeste konkurrenter netop nu er hans tidligere teams McLaren og Renault.

»Det er ikke noget, jeg plejer at fokusere på, men jeg ville elske at slå dem. Det ville være stort og en kæmpe udfordring. Jeg kender de to teams godt og ved, hvor store de er, så det bliver meget, meget bliver svært slå dem igennem hele sæsonen. Men lige nu – på denne bane og i denne kvalifikation – var vi bedre end dem. Så det kan lade sig gøre, men vi er stadig det mindste team, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis de forbedrer sig og fanger os i løbet af kort tid,« konstaterer den danske Formel 1-kører.