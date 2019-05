Bliver det weekenden, hvor Haas og Kevin Magnussen kommer ovenpå igen? Hvem tager teten i VM-striden?

Der er nu, der kan stilles spørgsmål til B.T.s Formel 1-korrespondent, Peter Nygaard.

Han sidder klar ved tasterne ved Catalunya-banen uden for Barcelona for at chatte med B.T.s læsere - det sker mellem fredagens to træninger. Her kan du læse, hvordan det gik Kevin Magnussen i første træning.

Allerede nu kan du stille dit spørgsmål - så begynder Peter Nygaard at svare fra kl. 13 herunder: