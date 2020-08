Nu skal det være slut med spionage i Formel 1.

Bilsportsforbundet FIA vil med et nyt sæt regler undgå, at de 10 teams kopierer hinandens ideer.

FIA-chef Nicolas Tombazis siger: »Vi vil ikke have otte eller 10 Mercedes-kopier – sådan skal Formel 1 ikke være.«

Udmeldingen kommer, efter Racing Point i år med stor succes indsætter en klon af Mercedes' VM-vinder fra 2019. Den tyske fabrik har siden 2009 leveret motorer til Racing Point, og samarbejdet omfatter også en lang række andre tekniske komponenter som gearkasse og hjulophæng.

Det er lovligt, men bilens aerodynamik – dens ydre form – skal det enkelte team selv stå for. Her er Racing Point overraskende åbne omkring designet af deres ’pink Mercedes’. Man indrømmer, at man sidste år hyrede fotografer til at tage tusindvis af billeder af Mercedes-raceren, og disse billeder har teamets ingeniører så brugt til at skabe en omtrent perfekt Mercedes-kopi.

Er det spionage? Kopiering? Eller har man bare ladet sig inspirere af den suverænt bedste bil i feltet?

I hvert fald har den ’pink Mercedes’ sendt Racing Point op gennem feltet. Sidste weekend kvalificerede Nico Hülkenberg sin Racing Point på tredjepladsen til Formel 1's 70-års jubilæumsgrandprix på Silverstone. Foran de traditionelle topteams Red Bull og Ferrari og kun overgået af Mercedes' egne biler.

En række konkurrenter forsøgte i første omgang at ramme Racing Point ved at protestere mod teamets luftindtag til bremsekøling.

Den sag kører videre for FIA's appeldomstol, men med Tombazis udmelding er det tydeligt, at forbundet nu ser på det store billede.

Det er endnu uvist, hvordan FIA vil udforme de kommende regler, for i Formel 1 har man altid ladet sig ’inspirere’ af andres gode ideer.

I slutningen af 1977 forlod en gruppe ledende medarbejdere Shadow-teamet og startede deres eget hold, der fik navnet Arrows. På vej ud af døren tog de tegningerne til Shadows' kommende model med sig, og i første halvdel af 1978-sæsonen kørte de to teams med stort set identiske biler.

Arrows blev anklaget for industrispionage, og midt på sommeren forbød den engelske højesteret teamets ’kopi-racer’.

Formel 1's hidtil største spionskandale kom i 2007. Ferraris chefmekaniker, Nigel Stepney, følte sig forbigået i en intern rokade i teamet, og i bitterhed tilbød han en stor mængde hemmeligstemplede Ferrari-dokumenter til en tidligere kollega, Mike Coughlan, der nu var chefdesigner hos McLaren.

Det blev aldrig helt klart, i hvor høj grad McLaren udnyttede Ferrari-materialet, men der er ingen tvivl om, at de italienske informationer indgik i udviklingen af McLarens egne biler.

Det internationale bilsportsforbund, FIA, gik ind i sagen, og idømte i september 2007 McLaren en bøde på cirka 600 millioner kroner.

Uanset hvordan det kommende forbud mod ’kopiering’ udformes, vil det stadig være lovligt at købe motor, gearkasse og en række nærmere specificerede komponenter hos en ekstern leverandør.

Det vil også stadig være muligt at få sin bil bygget af andre – forudsat der er tale om en eksklusiv-leverandør, der ikke arbejder sammen med andre Formel 1-teams.

Det er den løsning, Haas F1 Team, der får motor etc. fra Ferrari og bilen fra Dallara, benytter.