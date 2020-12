Magnussen blev nummer 17 i kvalifikationen i Abu Dhabi. En straf sender han i bageste startrække søndag.

Heller ikke i sin sidste Formel 1-kvalifikation i denne omgang fik Kevin Magnussen for alvor fart i Haas-raceren.

Danskeren noterede sig for en omgangstid på 1.37,863 minutter på banen i Abu Dhabi. Det rakte til en 17.-plads, og dermed måtte han forlade kvalifikationen efter første runde, Q1.

Resultatet havde dog ingen betydning for startpositionen i søndagens grandprix.

På grund af en motorreparation stod det allerede på forhånd klart, at Magnussen bliver ekspederet ned i bageste startrække og starter som nummer 19.

Sidste uges vinder, Sergio Perez, indleder som agterlanterne, efter at også han har modtaget en straf for at udskifte dele af sin motor.

Ligesom Magnussen måtte den anden Haas-kører, Pietro Fittipaldi, give fortabt i kampen om at gå videre til anden kvalifikationsrunde.

Den brasilianske reservekører var godt tre tiendedele af et sekund langsommere end sin danske teamkollega og sluttede næstsidst.

