Den tidligere Formel 1-verdensmester Jacques Villeneuve kommer med en usædvanlig dyster dom over sit forhenværende team.

Godt nok er den canadiske racerveteran garant for til tider ret bemærkelsesværdige holdninger og udmeldinger. Men denne her slår måske alle de andre de senere år.

Jacques Villeneuve erklærer nemlig det ellers så stolte Williams Formel 1-hold for 'dødt' i magasinet Autosport.

Teamet har været i krise i denne sæson med en svag kørerbesætning og en dårlig racer trods den stærke med Mercedes i motorrummet.

»Teamet er dødt,« konkluderer Jacques Villeneuve på spørgsmålet, om hvorvidt Williams kan vende nedturen, hvor Lance Stroll og Sergey Sirotkin frister en tilværelse bagerst i feltet.

Herefter sabler Jacques Villeneuve teamets ledelse med arvingen Claire Williams i spidsen for sin fars, Frank Williams, livsværk.

»Der er ingen ledelse. Man tog et valg dengang (i 2013, red.), hvor man skulle putte den ene eller den anden arving i spidsen. Og så valgte de Claire (Williams, red.) frem for Jonathan (Williams, red.). Det var en stor fejl. Det er helt åbenlyst - bare se, hvor teamet er nu,« siger Jacques Villeneuve.

Valget, som Jacques Villeneuve taler om, stod for år tilbage mellem den nuværende teamchef Claire Williams og hendes bror Jonathan Williams som afløser for far Frank. Den kamp faldt ud til Claire Williams' fordel, og det har siden splittet Williams-familien, hvor de to søskende ikke længere er på talefod.

Mens Claire Williams driver Formel 1-teamet, står hendes bror for Williams' historiske afdeling med tilhørende museum.

Teamchef Claire Williams har meget at bekymre sig om i øjeblikket.

Jacques Villeneuve savner i den grad, at Williams vågner op og indser de store problemer, som racerteamet står i.

»Du er nødt til at indrømme, at du er på den. Jeg ved ikke, hvordan de kan komme tilbage. Jeg kan simpelthen ikke se det for mig,« siger han og fortsætter:

»Hvis du har to kørere uden erfaring, så hjælper det intet. Ikke hos et hold som det her.«

Mens Williams-teamet er i store problemer, så går det bedre for danske Kevin Magnussen, som kører sin hidtil bedste sæson i Formel 1.