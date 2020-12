Haas F1 Team-chef Guenther Steiner havde til tider problemer med at styre Kevin Magnussen og Romain Grosjean. Men allerede nu står det klart, at det bliver betydeligt sværere at kontrollere teamets nye kører, Nikita Mazepin, i 2021.

Onsdagens kontroversielle Instagram-video, hvor Nikita Mazepin overgramser en kvinde på bagsædet af en bil, er kun den sidste i en lang række skandaler omkring den russiske milliardærsøn.

Hans far, Dimitry Mazepin, der i 2007 grundlagde kemikaliegiganten Uralchem, råder i dag over en formue på over 40 milliarder kroner. Farens penge har på mange måder lettet Nikita Mazepins vej til Formel 1, hvor familien angiveligt bidrager med et trecifret millionbeløb til Haas-budgettet i 2021.

Men samtidig har Nikita Mazepin ikke gjort det let for sig selv.

Den russiske milliardærsøn Nikita Mazepin er allerede inden sin Formel 1-debut for Haas F1 Team en kontroversiel herre. Foto: Grand Prix Photo

Allerede i gokart var den gal med den temperamentsfulde milliardærsøn. I VM-finalen 2013 i Bahrain, hvor han kæmpede med blandt andre sin kommende Formel 1-kollega Lando Norris, blev russeren straffet for usportslig kørsel.

Da han i 2016 rykkede op i Formel 3, blev han på Hungaroring i Ungarn irriteret over Callum Ilott. Han opsøgte efterfølgende englænderen i paddocken, og diskussionen mellem de to unge racerkørere endte med et blåt øje og en hævet kæbe til Ilott. Og karantæne på et løb til Mazepin.

Debutsæsonen i Formel 2 i 2019 blev præget en af voldsom ulykke på hjemmebanen i Sochi. Mazepin fik skylden for sammenstødet med Nobuharu Matsushita, der sendte begge kørere på hospitalet.

Også 2020, hvor Mazepin sluttede på den samlede femteplads i Formel 2-mesterskabet, der lige præcis var nok til at sikre ham superlicensen til Formel 1, har været præget af over-aggressiv kørsel og straffe.

Screenshot af den nu slettede Instagram-video.

I slutningen af august blev Mazepin frataget sejren i Formel 2-løbet i forbindelse med Belgiens Grand Prix, fordi han undervejs pressede den kommende Alpha Tauri-kører, Yuki Tsunoda, af banen. Da Mazepin kom tilbage til pitten, var han så ophidset over straffen, at han kørte ind i et par pitskilte, der var tæt på at ramme Tsunoda.

Og for lige at slutte sin Formel 2-karriere af på efterhånden traditionel vis: I weekendens finaleløb i Bahrain blev han idømt to straffe for kontroversiel kørsel.

Mazepin har i 2020 fået så mange 'klip i licensen', at blot én mere havde udløst et løbs karantæne.

Instagam-videoen, der mildest talt sender et uheldigt signal i en sæson, hvor Formel 1 forsøger at være politisk korrekt og kører under sloganet 'We Race As One', fik hurtigt Haas F1 Team på banen.

Haas F1 Team-chef Guenther Steiner kan få problemer med at styre sin nye russiske kører, Nikta Mazapin. Foto: Grand Prix Photo

»Haas tolererer ikke Nikita Mazepins opførsel i den video, der for nylig er delt på hans sociale medier. Derudover er selve det faktum, at videoen blev delt, afskyelig,« hedder det i en pressemeddelelse fra teamet, der også slår fast, at sagen vil blive behandlet internt.

Her har teamchef Guenter Steiner næppe de store sanktionsmuligheder: Haas F1 Teams 2021-budget synes afhængigt af Mazapin-familiens økonomiske input.

Mazepin har beklaget videoen, der blev slettet kort efter, den blev uploadet:

»Jeg er nødt til at have en højere standard end det her. Jeg kommer til at lære af situationen.«