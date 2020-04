Kevin Magnussen vil være verdensmester. Og han ved godt, at VM-drømmen ikke går i opfyldelse hos Haas.

Han ved også, at det bliver meget svært at komme ind på et af de tre topteam, Mercedes, Ferrari og Red Bull, i 2021.

Derfor er det relevant at se på de team, der ligger i toppen af midterfeltet - McLaren og Renault - og det er lige præcis de to team, Magnussen tidligere har kørt for.

»Men forhistorien hos netop de to team skræmmer mig ikke. Jeg er helt åben for alle muligheder,« siger Magnussen til B.T. og fortsætter:

»Selvom jeg havde nogle hårde tider hos Renault og McLaren, har jeg stor respekt for begge teams,« siger den danske Formel 1-kører.

Danskeren fik sin debut i motorsportens fornemste klasse, da han for McLaren kørte en imponerende andenplads hjem i Australiens Grand Prix i 2014.

I december samme år blev han dog degraderet til reserve, da det britiske team i stedet valgte at satse på Fernando Alonso og Jenson Button til 2015-sæsonen.

»Jeg blev sat på bænken hos McLaren, og det var virkelig hårdt, men det er det team, der gav mig chancen i Formel 1, og det er jeg stadig meget taknemlig for.«

I begyndelsen af 2016 blev Kevin Magnussen så præsenteret som en af Renaults Formel 1-kørere, og danskeren er stadig taknemlig for det franske teams beslutning:

»Renault var dem, der gav mig en ny chance, da jeg egentlig var røget ud af Formel 1, så det kan jeg ikke takke dem nok for.«

Selv om danskerens forløb hos både det franske og britiske team ikke gik gnidningsfrit, er tavlen i dag visket ren. Særligt fordi der har været masser af udskiftninger i de to teams ledelser.

»Hvad der ellers skete – det er, hvad det er. Fra min side er der ikke brændt broer til hverken McLaren eller Renault, og det tror jeg heller ikke, de mener. I alle tilfælde er ledelsen jo skiftet i begge teams,« siger Kevin Magnussen.

En af de personer, danskeren havde flere sammenstød med, var Frédéric Vasseur. Men der bliver ikke båret nag hos tidligere Renault-chef:

»Fred Vasseur, der var chef, da jeg kørte hos Renault og en del af hele det lidt anspændte miljø, er for eksempel i dag chef hos Alfa Romeo. Fred og jeg havde da vores kontroverser, men i dag er det med highfives, hver eneste gang vi mødes,« siger danskeren og gør status:

»Heldigvis overskygger alle de gode ting de kontroverser, der også var der.«

(Denne artikel er skrevet før aflysningen af Australiens Grand Prix)