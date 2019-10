Kevin Magnussen får en stikpille af Haas-boss Günther Steiner efter kritik af weekendens mislykkedes strategi og pitstop.

Her var Kevin Magnussen stærkt utilfreds med, at holdet valgte at pitte Romain Grosjean først, selvom danskeren lå foran franskmanden på banen.

Foruden at være et dårligt stop kostede manøvren Kevin Magnussen tre pladser - blandt andet til Romain Grosjean.

Teamchef Günther Steiner forklarede efter løbet, at beslutningen om strategien skal ses i et større billede.

»Vi har en klar aftale om, at holdet kommer i første række,« sagde Günther Steiner til Viasat Sport.

Han erkender, at missionen mislykkedes blandt andet, fordi pitstoppet var for langsomt.

Steiner var dog ikke helt begejstret over, at danskeren havde ladet sine frustrationer komme ud i medierne.

»For mig handler det her om holdet, mens det for Kevin handler om ham selv og hans karriere. Jeg forstår, at hvis han er sur, men normalt bør vi give hinanden tid til at få alle fakta på bordet og derefter beslutte, hvad der gik galt,« fastslog Günther Steiner og sendte en lille stikpille tilbage til Magnussen:

»Det irriterer mig ikke, og hvis han er irriteret, må han forklare sig, for ingen har gjort noget forkert med vilje. Vi bliver heller ikke irriteret på ham, når han i kvalifikationen sender bilen i væggen.«

»Det gør vi ikke, fordi han er en del af teamet og gør sit bedste. Ting sker, og hvis pitstoppet ikke var perfekt, så var det ikke, fordi nogen gjorde det med vilje,« konstaterede teambossen og tilføjede:

»Hvis han vil være sur, skal han være det på mig.«

