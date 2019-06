Det havde jeg ikke regnet med, men fordi ydersiden af fælgen var revet i stykker, blev bilen snurret rundt.

Det så dramatisk ud, da Kevin Magnussen lørdag kørte sin bil i stykker. Den danske Formel 1-kører satsede stort - og så gik det galt.

Kevin Magnussen ramte den famøse 'Wall of Champions' på racerbanen i Montreal og ødelagde sin racer i et voldsom uheld. Det kan du se øverst i artiklen.

Magnussen var heldigvis i stand til at gå derfra, men raceren skulle have et helt nyt chassis, og han starter fra pit lane i aftenens Grand Prix på grund af de mange reparationer.

Magnussen har dog over for B.T.s udsendte Formel 1-reporter og ekspert, Peter Nygaard, gennemgået sit crash, som du kan læse i billederne herunder.

»Jeg pressede på, for jeg vidste, at det ville blive tæt med. Efter chikanen gav jeg gas en lille smule for tidligt, og skete det hele bare hurtigt.«

»Bilen gled lidt ud og snittede muren. Jeg troede ikke det ville blive noget problem, for det var ikke særligt hårdt.«

»Men jeg ramte muren med fælgen, og den blev slået i stykker, så dækket blev revet af. Det sendte mig tværs over banen.«

»Det havde jeg ikke regnet med, men fordi ydersiden af fælgen var revet i stykker, blev bilen snurret rundt.«

»Jeg smadrer ellers ikke ret meget. Men 'shit happens'.«

»Det gør mig ondt for mine mekanikere - de skal nu arbejde hele natten for at få min bil klar. Min chefmekaniker, Toby Brown, fyldte 50 år i går (fredag, red.) - det her er ikke nogen god fødselsdagsgave.«

Du kan følge med her på B.T. Sport søndag aften, når Magnussen forsøger at vende den svære startposition til point. Canadas Grand Prix køres i Montreal, og du kan følge med fra klokken 20.