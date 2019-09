Charles Leclerc fik kamp til stregen, da han løb med sejren i søndagens grandprix i Italien.

Den unge racerkører fra Monaco førte Italiens Grand Prix under det meste af løbet, men han blev presset bagfra af både Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

Og undervejs i løbet begik Leclerc også en fejl, der kunne have kostet ham dyrere, end det endte med at gøre.

Leclerc lavede nemlig en fejl og kørte af banen i en af chikanerne. Men heldigvis for ham skete det et sted på banen, hvor han hurtigt kunne komme tilbage som førende bil i løbet.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'K-Magazine' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Men skulle Charles Leclerc have haft en straf for et køre tilbage på banen efter at have forladt den i duellen med Lewis Hamilton?

Du kan se situationen øverst i artiklen og vurdere selv.

FIA's stewards besluttede efter at have undersøgt situationen, at der ikke skulle foretages yderligere, og dermed slap Charles Leclerc for straf.

Kevin Magnussen havde en ærgerlig dag i Haas-raceren, da han sent i løbet måtte udgå.