Uha!

Der var lige lovlig meget kontakt mellem de to Haas-racere i søndagens grandprix i Spanien.

Efter en situation, hvor safety-bilen havde været taget i brug, udspillede der sig hektiske scener, da løbet igen blev givet frit.

I slutningen af løbet udfordrede Kevin Magnussen og Romain Grosjean - de to holdkammerater - nemlig hinanden.

Magnussen forsøgte her at overhale Grosjean, og her stødte de to Haas-biler sammen.

Det resulterede i, at danskeren gik forbi sin franske holdkammerat, der lige måtte en tur ud i grusset.

Magnussen fortsatte herefter med at presse speederen i bund og gik ind i en duel med Red Bulls Pierre Gasly.

Magnussen sluttede som nummer syv i Spaniens Grand Prix efter en rigtig god weekend, hvor Haas igen havde fundet fart frem i bilen.