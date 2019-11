Så sad han dér igen, i en Formel 1-racer.

Christian Lundgaard har onsdag taget et stort skridt mod drømmen om at få et sæde i den fineste motorsportsklasse.

Her har den danske racer-spire testet Renaults Formel 1-racer fra 2017 på den spanske Jerez-bane.

»Det er en drøm, der går i opfyldelse,« lyder det fra Christian Lundgaard til TV3 Sport inden første stint. Se interview og klip med Christian Lundgaard i raceren øverst i artiklen

Det er anden gang, han får lov at teste raceren for Formel 1-teamet. Første gang var i Ungarn i september, og her imponerede den 18-årige dansker med fart og feedback.

Det har været med til at sikre endnu en tur i dag.

»Jeg blev fortalt, at der var en mulighed for denne her test, hvis den første gik godt,« siger Christian Lundgaard.

Han er medlem af Renault´s prestigefyldte Sport Academy, der skal uddanne teamets fremtidige Formel 1-kører.