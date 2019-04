'Jeg vidste, jeg ville få det spørgsmål.'

Sebastian Vettel lagde ikke fingre imellem, da han på pressemødet efter Kinas Grand Prix blev spurgt ind til en specifik situation fra løbet.

»I det øjeblik, dert skete, vidste jeg, at jeg ville få det spørgsmål. Og jeg er ikke sikker på, jeg har lyst til at svare,« lød det fra Sebastian Vettel, da en journalist spurgte ind til, om han bad sit team om at give holdkammeraten Charles Leclerc besked på at lade sig overhale.

»Jeg er lidt imod den måde, I (journalister, red.) arbejder. For I tager dele af svar her og der og putter dem i det forkerte lys.«



Det var med en vis kølighed i stemmen, at Sebastian Vettel gav sig til at svare på spørgmålet, han åbenlyst ikke var tilfreds med at få.

»Jeg følte, jeg var hurtigere i bilen, og jeg blev spurgt, om jeg kunne køre hurtigere, og det sagde jeg ja til,« tilføjede Vettel til sit svar.

Sebastian Vettel sluttede som nummer tre i søndagens løb, alt imens Kevin Magnussen i Haas-bilen havde en sløj dag på kontoret.

Danskeren sluttede som nummer 13 og scorede dermed ingen point.