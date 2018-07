Kevin Magnussens Formel 1-fremtid bliver ikke afgjort på denne side af sommeren trods danskeren topform. Det slår Haas-teamet fast over for B.T.

Selvom Kevin Magnussen rangerer som nummer syv i den øjeblikkelige VM-stilling, får han ikke hastet en kontraktforlængelse igennem hos Haas-teamet. Få et stort overblik over kørermarkedet i Formel 1 nederst i artiklen

Den danske racerkørers underskrift har ellers aldrig været mere værd med danskerens seneste femteplads og generelt stærke kørsel i denne sæson.

Men Kevin Magnussens stigende anseelse i Formel 1 får dog ikke Haas-bosserne til at stresse over at sikre den 25-årige dansker.

Her holder det lille amerikanske team sig nemlig til planen om først tegne nye kontrakter efter Formel 1s officielle sommerferie i august måned.

Det bekræfter Haas i en mail over til B.T.

Fakta Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean klaret sig i 2018-sæsonen. Australien - Magnussen: Udgået, Grosjean: Udgået. Bahrain - Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina - Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan - Magnussen: 13, Grosjean: Udgået. Spanien - Magnussen: 6, Grosjean: Udgået. Monaco - Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada - Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig - Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig - Magnussen: 5, Grosjean: 4. Samlede point: Magnussen: 37 point.

Grosjean: 12 point.

»Vores teamchef Günther Steiner siger, at kørernes kontrakter ikke vil blive diskuteret før efter sommerpausen, hvor Formel 1 lukker ned i august,« skriver Haas-teamets kommunikationschef Mike Arning til B.T.

Sommerferien i Formel 1 løber fra 29. juli, hvor Ungarns Grand Prix afvikles og frem til 24. august, hvor bilerne igen triller ud til Belgiens Grand Prix.

Som udgangspunkt har Haas allerede sikret sig en option i Kevin Magnussens nuværende kontrakt, hvor teamet kan binde ham til holdet i 2019, hvis optionen aktiveres senest 1. oktober.

Men som B.T. kunne afsløre helt tilbage i april, så har parterne gennem de seneste måneder nærmet sig hinanden.

For selv om Haas har option på Kevin Magnussen, er der lagt op til en genforhandling, hvor Kevin Magnussen ifølge B.T.s kilder ikke bare ønsker sig en flerårig aftale, men også mere i løn.

Det handler om at sikre sig for fremtiden for Kevin Magnussen, der har oplevet, hvor usikre etårige aftaler i Formel 1 kan være hos såvel McLaren som Renault.

Samtidig kan Haas lige nu konstatere, at Kevin Magnussen har gang i en positiv udvikling, og at han ligner holdets bedste aktiv i det øjeblikkelige kørermarked. Både målt på talent og økonomi.

Kevin Magnussen har ikke været meget for tale om sin kontrakt. Men i Østrig åbnede han lidt op over for B.T.

»Så vidt jeg kan se, skal der ikke ret meget til, men lige præcis, hvornår det er klart sort på hvidt, kan jeg ikke sige. Vi er tæt på, og jeg er glad hos Haas. Med mindre jeg har et tilbud fra et topteam, kan jeg ikke se, hvor det ville være bedre at være. Og jeg har ikke et tilbud fra et topteam,« sagde Kevin Magnussen.

B.T. giver her et større overblik over det nuværende kørermarked i Formel 1-feltet - med øje for Kevin Magnussens muligheder:

Foto: Scanpix / Ritzau / billedmontage Vis mere Foto: Scanpix / Ritzau / billedmontage

Her er der lukket for danske chancer. Mercedes har allerede så godt som bekræftet, at teamet kører videre med Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Begge står officielt uden aftaler efter sæsonen, men det ligner - hvis man skal tro udmeldingerne - en formsag for de mangedobbelte verdensmestre. Eneste bombe kunne være, hvis Hamilton pludselig siger stop. Og så åbner det døren for Daniel Ricciardo eller Esteban Ocon. Det ligner dog et større tankeeksperiment.

Overlever Kimi Raikkönen virkelig én gang til i feltets mest eftertragtede racerbil? Kimi Raikkönen står uden kontrakt efter sæsonen og kæmper for en ny hos Ferrari. Men han er under hårdt pres fra supertalentet Charles Leclerc, som er fra Ferraris eget akademi og laver mirakler som udlånt kører hos Alfa Romeo-Sauber. Den 20-årige monegasker er storfavorit til sædet ved siden af Sebastian Vettel, hvis Kimi Raikkönen ryger ud. Daniel Ricciardo vil eller har uden tvivl også budt sig til, men den idé bremser Sebastian Vettel formentlig, da Ricciardo tævede ham, da de var teamkollegaer hos Red Bull.

Mens Max Verstappen har en lang kontrakt med Red Bull, er Daniel Ricciardo uden kontrakt efter sæsonen. Den populære australier afsøger i øjeblikket flere muligheder for et skifte, hvor Ferrari, Mercedes og endda McLaren har været nævnt. Det er dog fortsat mest sandsynligt, at han forlænger med Red Bull. Ferrari ligner mest oplagte mulighed, hvis Daniel Ricciardo virkeligt skal væk. Sker dét, står Carlos Sainz klar. Det samme gør Pierre Gasly fra junior-teamet Toro Rosso.

Mon ikke Kevin Magnussen forlænger sin aftale med Haas meget snart? Teamet er i fremgang og han ser ud til at føle sig godt tilpas på det lille hold. Hans sponsor har også reklamer på bilen, så alt peger i den retning for Kevin Magnussen. De tre store hold ligner lukket land for danskeren, som stadig har tiden foran sig. Omvendt ser Romain Grosjeans fremtid mere usikker ud. Opstår der et hul et andet sted, kunne han godt finde på at søge nye udfordringer og en lidt større lønseddel. Charles Leclerc kunne komme i spil hos Haas, hvis Ferrari fortsætter med Kimi Raikkönen.

Force India-teamet har skuffet indtil nu i sæsonen, men det lader mere til at være bilen end kørerne, den hænger på. Esteban Ocon kan snildt tage et par år endnu, før han rækker ud efter et sæde hos Mercedes. Spørgsmålet er, hvad Sergio Perez vil? Pengene er der, hvis han vil byde ind andre steder, men mulighederne ser begrænsede ud. Williams og McLaren kunne være klar på Perez, men vil det i sidste ende være bedre for mexicaneren?

Bliver Fernando Alonso eller er han færdig med Formel 1 efter denne sæson? Det spørgsmål bliver afgørende for tingenes tilstand hos McLaren. Skrider Fernando Alonso, kommer McLaren buldrende ud og skal finde teamets nye førstekører. Rygtebørsen har talt om Daniel Ricciardo og senest Kimi Raikkönen som bud på en Alonso-afløser. I kulissen spøger talentfulde Lando Norris, men briten er nok for ung endnu. Belgieren Stoffel Vandoorne har skuffet lidt, men betingelserne har heller ikke været gode, og han er angiveligt er på en flerårig kontrakt.

Det synes næsten sikkert, at Toro Rosso smider Brendan Hartley på porten - senest efter sæsonen. Det har ikke været godt nok for den tidligere Le Mans-vinder. Ganske enkelt. Pierre Gasly har været overraskende god i den anden racer, og det bliver spændende at se, hvem han får som team-kollega i 2019. Umiddelbart står ingen klar i Red Bulls eget akademi. Derfor kan der lure en lille overraskelse hos Toro Rosso. Hvis teamet vil have en ung kører, kunne de enten forsøge at købe Lando Norris fri hos McLaren eller vriste 20-årige George Russell fri af Mercedes.

Det virker ret tilforladeligt i forhold til kørerne hos Renault. Nico Hülkenberg er på en længere og guldrandet aftale, mens Carlos Sainz Jr. formentlig får forlænget sin lejeaftale fra Red Bull, hvis teamet lykkes med at holde på Daniel Ricciardo. Smutter Daniel Ricciardo, jamen, så bliver Carlos Sainz sandsynligvis kaldt ’hjem’ til Red Bull, og så kommer Renault på markedet. Her kunne Toro Rossos franskmand Pierre Gasly, landsmanden Romain Grosjean eller Sergio Perez være interessante emner.

2018 har markeret en genrejsning for det stolte Sauber-team, som fik Alfa Romeo med ombord og derved nye, hurtige motorer fra Ferrari. Teamet vil håbe, at de kan holde på Charles Leclerc, men det kan blive svært. Marcus Ericsson og hans svenske millioner kan sikre svenskeren et nyt år hos Alfa Romeo, hvor en afløser for Charles Leclerc meget vel kunne være italieneren Antonio Giovinazzi, som også er på kontrakt hos Ferrari.

Uha Williams, sikken sæson, I har gang i. Kørerne er for uerfarne, men rige. Havde det ikke været for de økonomiske muskler bag Lance Stroll og Sergey Sirotkin, var begge med sikkerhed røget ud efter sæsonen. Williams er et stort hold, og de skal nok finde melodien igen. Skulle Kevin Magnussen videre, ville Williams ikke være noget dårligt bud for danskeren. Men lige nu er Williams et sats på mange måder, og der skal noget økonomi med i handlen her.