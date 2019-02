Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet får nye, sikrere styrthjelme til den kommende sæson.

Det internationale bilsportsforbund FIA skærper hele tiden kravene til kørernes sikkerhedsudstyr, og de nye hjelme er de hidtil stærkeste.

Ifølge de nye krav skal 2019-hjelmene gennemgå en række tests, inden de bliver godkendt.

Disse tests inkluderer blandt andet, at en metalskive på 225 gram kastes mod hjelmen med 250 km/t, at et 10 kilos lod falder ned på hjelmen fra fem meters højde, og at et luftgevær affyres direkte mod visiret.

Kevin Magnussens nye hjelm Foto: Florent Gooden Vis mere Kevin Magnussens nye hjelm Foto: Florent Gooden

Samtidig skal hjelmen kunne modstå varme på 790 grader celcius.

De nye Formel 1-hjelme indføres 25 år efter den tredobbelte verdensmester Ayrton Senna blev dræbt, da en del af forhjulsophænget borede sig gennem hans hjelm ved en ulykke under San Marinos Grand Prix 1994.