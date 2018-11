Kevin Magnussen scorede med niendepladsen i Brasiliens Grand Prix to VM-point, og er dermed på vej mod en topplacering i ’B-VM’ for kørere udenfor de tre topteams.

Inden VM-finalen i Abu Dhabi om 14 dage fører Nico Hülkenberg (Renault) kampen om den uofficielle titel med 69 point mens Sergio Perez (Force India-Mercedes) har 58 og Magnussen 55.

Det vil kræve mindst en tredjeplads i Abu Dhabi hvis Magnussen skal forbi Hülkenberg, men det burde være muligt at indhente Perez på andenpladsen.

Søndagens niendeplads på Interlagos-banen i Sao Paulo blev kørt hjem i et solidt løb, hvor han på de første omgange havde et par kontroverser med Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari).

Kevin Magnussen i aktion i Brasilien. Foto: Andre Penner

»Da jeg kom forbi Marcus, æder jeg mig ind på Gasly (Toro Rosso-Honda) og overhaler også ham. Jeg satser på at køre så langt som muligt kørere uden for de tre topteams. Set i bakspejlet skiftede vi måske lidt for sent til supersoft,« fortalte Magnussen

Mod slutningen rykkede Magnussen tættere og tættere på sin teamkammerat Romain Grosjean, men han nåede aldrig tæt nok på til at overhale.

»Jeg havde farten til at gå forbi Romain, men der var ingen grund til at tage for store chancer mod sin teamkammerat. Det er altid træls at slutte bag sin teamkammerat, men teamet fik det bedste ud af det: Vi havde i alle tilfælde kun fået en ottende og en niendeplads,« sagde Magnussen.

»Efter min dårlige kvalifikation var resultatet i dag den optimale skadesbegrænsning.«

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, klaret sig i 2018-sæsonen. Australien – Magnussen: udgået, Grosjean: udgået. Bahrain – Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina – Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan – Magnussen: 13, Grosjean: udgået. Spanien – Magnussen: 6, Grosjean: udgået. Monaco – Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada – Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig – Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig – Magnussen: 5, Grosjean: 4. England – Magnussen: 9, Grosjean: Udgået Tyskland - Magnussen: 11, Grosjean: 6 Ungarn - Magnussen: 7, Grosjean: 10 Belgien - Magnussen: 8, Grosjean: 7 Italien - Magnussen: 16, Grosjean: diskvalificeret Singapore - Magnussen: 18, Grosjean: 15. Rusland - Magnussen: 8, Grosjean: 11. Japan - Magnussen: udgået, Grosjean: 8. USA - Magnussen: diskvalificeret, Grosjean: udgået Mexico: Magnussen: 15, Grosjean: 16 Brasilien: Magnussen: 9, Grosjean: 8 Samlede point: Magnussen: 55 point

Under kvalifikationen i Brasilien fik Kevin Magnussen en reprimande, der er den mildeste sanktion i Formel 1-’straffeloven’. Han fik den ironisk nok for at køre for langsomt tilbage til pitten efter en af en sine kvalifikationsomgange.

Dommerne accepterede hans forklaring om at banen var blevet regnvåd og at han var ekstra opmærksom på hurtigere biler bagfra, men reglerne er klare: Hvis en kører er mere end 145% langsommere end den såkaldte ’delta-tid’, skal han straffes med en reprimande.

Der er altså ikke tale om at Magnussen straffes for ’farlig kørsel’ eller for at ’hæmme konkurrenter’ – der er nærmest tale om en automatisk dom udløst af den glatte bane.

Hvis en kører får tre reprimander i løbet af en sæson koster det 10 grid-placeringer. Men i modsætning til den hårdere straf med ’klip-i-licensen’, der gælder i en fortløbende periode på 12 måneder, nulstilles reprimande-regnskabet efter hver sæson.

Det vil sige, at hvis Magnussen undgår en reprimande i VM-finalen i Abu Dhabi om 14 dage, er tavlen vasket ren inden 2019-sæsonen.

Max Verstappen (Red Bull-Renault) var på vej mod en overraskende sejr, da han mistede tid i et sammenstød med Esteban Ocon (Force India-Mercedes), der var en omgang efter hollænderen.

Dommerne straffede i første omgang franskmanden for sammenstødet (tre klip i licencen, 10 sekunders stop-and-go-straf), men balladen eskalerede efter løbet. Under kontrolvejningen skubbede de to kørere flere gange til hinanden, og de blev sent i aftes begge indkaldt for dommerne.

»Han har altid været en idiot,« lød det fra Max Verstappen om rivalen:

Max Verstappen and Esteban Ocon clash off the track after colliding during the #BrazilGP...



Full story: https://t.co/9b05bHbazz pic.twitter.com/Qg4F9z3iyT — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 11, 2018

»Man gør alt rigtigt, og så bliver man taget ud af spillet af en kører, der bliver overhalet med en omgang. Bilen var fantastisk, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige: 'Jeg er glad for at blive nummer to, men jeg skulle have vundet'.«

Red Bull-køreren blev senere straffet med to dages 'samfundstjeneste' i det internationale motorsportsforbunds tjeneste for sit skubberi:

Sammenstødet betød at Lewis Hamilton, der for 14 dage sikrede sig VM-titlen gik i front og scorede sæsonens 10 grandprix-sejr.

Sæsonens sidste Formel 1-grandprix køres om 14 dage i Abu Dhabi.