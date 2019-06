Det var imponerende, som Magnussen havde lagt den kedelige weekend i Montreal bag sig.

Kvalifikations-crashet havde ikke givet buler i selvtilliden (spørg ikke om bilen!), og ’radio-udfaldet’ under løbet var undskyldt og overstået.

Som altid er teamkammerat Romain Grosjean den bedste målestok for Magnussens præstationer.

Under træningen fredag brugte Grosjean megen energi på at brokke sig over de nyasfalterede dele af banen, og han brugte det manglende vejgreb som forklaring på sin 17.-plads.

Magnussen medgav, at den nye asfalt ændrede vejgrebet, men så det som en 'spændende udfordring', og var 8/10 sekund hurtigere end franskmanden.

Kvalifikationen understregede, at Magnussen havde overtaget i Haas-teamet. Det nye baghjulsophæng hjalp, men det forklarer ikke alle de fem tiendedele, han var hurtigere end Grosjean.

Det var sjette gang i otte løb Magnussen vandt den interne kvalifikationsduel – og i den forbindelse er det vigtigt at understregere, at Grosjean er almindelig anderkendt som en af feltets allerhurtigste over en enkelt omgang.

At Magnussen i år har udkvalificeret Grosjean 6-2 understreger, at danskeren har forbedret sine kvalifikationsrunder.

Kevin Magnussen kan glæde sig over, at han leverer bedre end Romain Grosjean, mener B.T.s Formel 1-ekspert. Foto: BORIS HORVAT Vis mere Kevin Magnussen kan glæde sig over, at han leverer bedre end Romain Grosjean, mener B.T.s Formel 1-ekspert. Foto: BORIS HORVAT

I løbet var Haas-kørerne helt jævnbyrdige. De kørte på hver sin strategi, og Magnussen var mod slutningen ved at indhente Grosjean, da franskmanden blev kaldt i pit for at udgå. Haas-kørernes bedste omgang under løbet var på nær én tusindedel af et sekund helt identiske.

Magnussen slog Grosjean overlegent i kvalifikationen og han var jævnbyrdig med franskmanden i løbet, hvor begge Haas-kørere fik det optimale ud af en håbløs bil.

Det bliver et stort 7-tal.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Albert Park, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.