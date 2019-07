Kevin Magnussens og Romain Grosjeans Haas-racere var ganske forskellige i denne weekend.

I et forsøg på at løse dækproblemerne, var Grosjeans bil skruet helt tilbage til setuppet fra sæsonpremieren i Australien, mens Magnussens havde de seneste update (dog ikke det hydrauliske baghjulsopæng).

Derfor er det svært at sammenligne Haas-kørerne, men det er alligevel teamkammeraten, der er den bedste målestok for F1-køreres præstationer.

I Silverstone måtte Magnussen indkassere et af sine efterhånden sjældne kvalifikations-nederlag til franskmanden, der slog ham med 3/10 sekund.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean ødelagde hinandens løb søndag. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Kevin Magnussen og Romain Grosjean ødelagde hinandens løb søndag. Foto: MATTHEW CHILDS

Det er ganske meget, og det trækker ned i bedømmelsen af Magnussen, at det for en gangs skyld var Grosjean, der ’improviserede’ bedst med en svært-kørt bil.

Løbet var reelt over for begge Haas-kørere allerede på første omgang, da de to teamkammerater ramlede sammen.

I en svær weekend, der i høj grad var præget af balladen med titelsponsor Rich Energy, var det præcis, hvad Haas-teamet ikke havde brug for.

Hvordan skal sammenstødet påvirke Magnussens karakter? Umiddelbart var der tale om en ’racing incident’ som ingen af kørerne blev straffet for.

Romain Grosjean før søndagens grandprix. Foto: VALDRIN XHEMAJ Vis mere Romain Grosjean før søndagens grandprix. Foto: VALDRIN XHEMAJ

Selv uden den rødhvide klaphat mener jeg, Grosjean bærer hovedansvaret for sammenstødet, men Magnussen var aggressiv i sit forsøg på at komme forbi.

Så karakteren for en meget broget weekend afhænger af hvordan man ser på racing: Kan man bedst lide kørere, der tager chancer og vil frem i feltet for snart sagt enhver pris? Eller foretrækker men typen, der med mere taktisk kørsel vinder placeringer når konkurrenterne kører i pit eller udgår?

Jeg elsker Magnussen for at være i den første kategori, og selvom det ikke var hans mest overbevisende weekend, ender jeg på et syvtal.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Silverstone, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.