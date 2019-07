Kevin Magnussen sluttede efter teamkammerat Romain Grosjean i både kvalifikationen og løbet på Hockenheim.

Teamkammeraten er altid den bedste målestok til at vurdere en Formel 1-kører, men i denne weekend er en sammenligning af Haas-kørerne ikke særligt fair:

Der var så meget forskel på de to biler – og Grosjeans var så meget bedre end danskerens – at jeg kun vil lade Magnussens minimale kvalifikationsnederlag (2/100 sekund) trække marginalt ned i hans karakter.

Og nederlaget i løbet blev overskygget af endnu et sammenstød mellem Haas-bilerne.

Magnussen i sin racer. Foto: RALPH ORLOWSKI

Sammenstødet trækker ikke ned i Magnussens karakter. Han forsvarede helt reelt sin position, og alligevel drejede Grosjean ind i ham.

Det er uendeligt dumt, at Haas-kørerne efterhånden ustandseligt ramler ind i hinanden, men i Hockenheim var Magnussen det uskyldige offer for (endnu) en frustreret Grosjean-manøvre.

I løbet var begge Haas-biler chanceløse, og igen var dækkene den primære årsag.

Alligevel blev det til en tiendeplads til Magnussen, og på en dag hvor en lang række kørere fejlede, holdt danskeren sin svært kørende Haas-racer på banen.

Det giver plusser i karakterbogen – specielt fordi han var den første kører, der på den fugtige bane turde skifte til tørvejrsdæk.

Jeg giver som altid karakter for Magnussens personlige præstation. Hvis jeg skulle give en samlet karakter for Magnussen og Haas-raceren, ville det blive et 4-tal. Men jeg tager som altid bilen ud af ligningen, og på den baggrund gjorde Magnussen det absolut OK

Det bliver et 7-tal herfra.

Karakteren er udtryk for Formel 1-korrespondent Peter Nygaards subjektive holdning til Kevin Magnussens præstation gennem hele weekenden. Nygaard har fulgt Haas-teamet tæt i Hockenheim, og løbende talt med Magnussen og teamchef Guenther Steiner.