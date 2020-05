Nu står Felipe Massa frem. Han er en af de få, der ved besked om Michael Schumachers tilstand.

»Jeg ved, hvordan han har det. Jeg har information,« siger den brasilianske racerkører.

Ifølge det brasilianske medie Record har Felipe Massa i tv-programmet 'Expediente Futebol' fortalt om, at han for nylig har besøgt Michael Schumacher i hjemmet i Schweiz, hvor tyskeren i de seneste år har levet afskærmet fra offentligheden efter den alvorlige skiulykke i december 2013.

»Mit forhold til ham har altid været meget tæt,« slår Felipe Massa fast.

Felipe Massa (tv.) og Michael Schumacher kørte et år sammen hos Ferrari. Foto: PAULO WHITAKER Vis mere Felipe Massa (tv.) og Michael Schumacher kørte et år sammen hos Ferrari. Foto: PAULO WHITAKER

Der har fra Schumacher-familiens side i hele forløbet været besluttet ikke at fortælle et ord om, hvordan Michael Schumacher har det i dag.

Derfor er der reelt ingen ud over de nærmeste, der kender til hans sande tilstand. Og det har Felipe Massa ikke tænkt sig at lave om på.

»Jeg har ikke det samme forhold til hende, for hun var ikke så ofte ude til løbene, men det vigtigeste er, at situationen ikke er let for hende, og hun går gennem en svær tid,« siger Felipe Massa, der var holdkammerat med Michael Schumacher i et enkelt år i Formel 1, hos Ferrari i 2006.

Han fortsætter:

»Vi må respektere det, der er besluttet af familien. De vil ikke afsløre nogle informationer, og hvorfor skulle jeg så gøre det?«

Michael Schumachers manager, Sabine Kehm, har tidligere slået fast, hvorfor der ikke er er blevet meldt noget ud om hans tilstand i løbet af de seneste seks og et halvt år.

»Vi forstår godt, det er svært for nogle at forstå. Men vi gør det her (holder tæt, red.) lige i Michaels ånd, og vi kan kun takke jer alle for forståelsen,« har hun sagt.

Det var mellem jul og nytår i december 2013, at Michael Schumacher under en skitur med sønnen Mick styrtede og slog hovedet mod en sten i de franske alper. Han lå længe i koma, inden han vågnede og blevet flyttet hjem til familiens hus ved den lille schweiziske by Gland, der ligger op til Genevesøen. Her skulle han angiveligt modtage pleje døgnet rundt.

Mick Schumacher er en lovende racerkører. Foto: Andrej ISAKOVIC Vis mere Mick Schumacher er en lovende racerkører. Foto: Andrej ISAKOVIC

Selv om Felipe Massa ikke siger noget om, hvordan den syvdobbelte verdensmester har det i dag, så giver han alligevel udtryk for ønsket om en bedring. Ikke mindst på grund af sønnen Mick, der selv er på vej frem som racerkører.

»Jeg drømmer om og håber hver dag på, at han får det bedre, at han kan dukke op på en bane. Især nu når hans søn kører,« siger Felipe Massa.

Tidligere har også vennen Jean Todt, der er præsident for det internationale motorsportsforbund (FIA), fortalt, at han har været hjemme hos Michael Schumacher og se Formel 1 - også uden at gå i detaljer med hans tilstand.

»Michael er i de bedste hænder og bliver godt passet på i sit hjem. Han giver ikke op, og han bliver ved med at kæmpe,« har Jean Todt sagt.