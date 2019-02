Stort pres.

Det hviler der utvivlsomt på den 19-årige Mick Schumacher, der er søn af Formel 1-legenden Michael Schumacher.

Den unge tysker er gået i sin fars fodspor og er blevet professionel racerkører. I efteråret 2018 vandt han Formel 3-mesterskabet, og i begyndelsen af det nye år skrev han kontrakt med Ferrari.

Og den unge tysker er godt klar over, at presset på ham er stort på grund af hans far. Måske endda for stort.

»Det er der både fordele og ulemper ved,« fortalte Mick Schumacher for nylig om det at være søn af Michael Schumacher til World Motorsport Association, FIA, skriver Bild.

Som søn af rekordholderen med syv verdensmesterskaber er Mick Schumacher også født ind i en Formel 1-familie, og det har altid ligget i kortene, at den unge Mick skulle gøre sin far kunsten efter og blive racerkører.

Som ung gokartkører spurgte Michael Schumacher sin søn, om han betragtede det som en hobby, eller om han ville gøre det til en levevej.

»Jeg sagde det til ham med det samme, at jeg ville gøre det professionelt. Jeg ville aldrig gøre noget andet,« fortalte Mick Schumacher til Bild.

Ferrari Formula One driver Michael Schumacher of Germany looks on during a news conference at the Mugello racetrack in Scarperia, central Italy in this January 24, 2006 file photo.

Navnet Schumacher bærer den unge Mick også med stolthed, selvom det til tider kan være svært at være søn af den bedste kører, Formel 1 nogensinde har set.

»Jeg er glad for at være søn af den største Formel 1-kører nogensinde. Jeg er glad for, at han er den bedste, og jeg beundrer ham for det,« lød det fra Mick Schumacher, der tilføjede:

»Selvom det kan være lidt svært til tider, er det bare sådan det er. Der er fordele og ulemper ved det.«

Michael Schumacher, der blev 50 år den 3. januar i år, har været skærmet fra offentligheden siden sin skiulykke tilbage i 2013