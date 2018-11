For en sjældent gang skyld fortæller Mick Schumacher om sin far, Michael Schumacher.

»Det var den bedste tid,« siger Mick Schumacher.

Han er i dag 19 år gammel og er i dag selv racerkører.

I dokumentaren 'Schumacher - Die nächste Generation', der blev sendt lørdag aften på den tyske tv-station RTL, mindes han barndommen med sin far.

Mick Schumacher ligner sin far fysisk - og han er også blevet racerkører.

Her fortæller han om tiden inden, at den syvdobbelte verdensmester kom ud for den frygtelige skiulykke for snart fem år siden, der sendte ham i først koma og siden i døgnbehandling.

Siden har resten af verden været i uvished omkring Michael Schumachers reelle tilstand. Familien har igennem årene ikke sagt meget.

Nu fortæller Mick Schumacher i tv-interviewet om dengang, han tog på gokart-bane med sin far.

»Vi tog ofte ud for at træne. Selv når banen i Kerpen var lukket, tog vi derhen og fik alligevel lov til at køre vores omgange. Vi brugte også meget tid på at optimere gokarten,« fortæller Mick Schumacher om 'den bedste tid'.

Michael Schumacher styrtede på ski de franske alper mellem jul og nytår i 2013.

Og det var her på gocartbanen, at den unge Schumacher besluttede sig for at gå i sin fars fodspor.

»Til sidste spurgte far mig, hvad jeg ville. Om jeg ville satse professionelt eller bare køre for sjov,« erindrer Mick Schumacher:

»Jeg sagde det meget tydeligt: 'Selvfølgelig vil jeg være professionel.«

Og det går allerede meget godt med karrieren for den nyeste generation af Schumacher-familien. Mick Schumacher har således netop vundet den samlede sejr i FIAs eftertragtede, europæiske Formel 3-mesterskab.

Mick Schumacher fortæller også, hvordan det i den sammenhæng betyder meget at have en far, der blev Formel 1-verdensmester syv gange.

»Jeg er vil altid gerne måle mig med de bedste, og min far er den bedste. Han er også mit idol,« siger Mick Schumacher i dokumentaren:

»Jeg er glad for at kunne sammenligne mig med ham. Mange verdensmestre måler sig med min far,« siger Mick Schumacher.

I interviewet fortæller Mich Schumacher også, at han stadig holder kontakten til farens gamle venner Ross Brown og Jean Todt, der begge stadig er involveret i Formel 1.

»Selvfølgelig, Jeg taler med dem, og det er interessant at høre, hvordan det hele var dengang,« siger Mick Schumacher.

På det seneste er der piblet oplysninger ud om Michael Schumacher.

Blandt andet er der dukket et brev op fra hustruen Corinna Schumacher, hvor det lyder: 'Vi ved alle, at Michael er en fighter. Og han nægter at give op'.

