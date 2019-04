Michael Schumacher kunne se det for sig.

Først far, så søn. I Formel 1.

Derfor begyndte han for mange år siden at lægge planer for, hvordan han kunne hjælpe sønnen Mick ind motorsportens fineste klasse.

Det afslører Willi Weber, der i mange år var Michael Schumachers nære manager.

Michael Schumacher (th.) and manager Willi Weber (tv.) i 1992. Foto: Oliver Multhaup Vis mere Michael Schumacher (th.) and manager Willi Weber (tv.) i 1992. Foto: Oliver Multhaup

»Michael var ivrig efter at føre sin søn i Formel 1 og være manager for ham, sådan som jeg tidligere var manager for ham selv. Det ville have været en flot afslutning på hele historien,« siger Willi Weber til Motorsport-total.com.

»Den idé kunne han virkelig godt lide.«

Willi Weber fortæller, at Michael Schumacher tidligt kunne se talentet hos Mick og 'aktivt opfordrede' ham til at satse på motorsport.

Den tidligere manager betragter også en konstellation med Michael Schumacher som manager og Mick Schumacher som racerkører som noget nær perfekt.

Mick Schumacher har testkørt for Ferrari i år. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Mick Schumacher har testkørt for Ferrari i år. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

»Michael ved jo alt. Hvilke hold man skal tale med, og hvordan det hele foregår. Fordi han selv havde prøvet det hele. Det var hans store ambition,« siger Willi Weber.

Alle de store planer blev der dog sat en stopper for, da Michael Schumacher kom ud for den frygtelige skiulykke sidst i december 2013. Siden har offentligheden ikke set noget til ham.

Det ser dog ud til, at Mick Schumacher alligevel kan ende med at få en Formel 1-karriere. Den 20-årige tysker har arbejdet sig op gennem de små klasser, og han blev tidligere i år indlemmet i Ferraris talentprogram.

Det betød, at han for få uger siden fik mulighed for officielt at testkøre efter grandprixet i Bahrain. Her kørte Mick Schumacher både en Ferrari og Alfa Romero.

Willi Weber erkender, at den unge kører har noget af en byrde på grund af sit efternavn.

»Alle sammenligner ham med faren og forventer, at han kan præstere det samme. Det er selvfølgelig en stor belastning for ham. Hvis Michael kunne have stået ved siden af, ville det have haft en helt anden symbolik. Men nu har Mick i nogles øjne afløst sin far, og det er et problem,« siger Willi Weber.

Han har i dag ingen kontakt med Schumacher-familien, selv om han i mange år var en af Michaels Schumachers nærmeste.

»Fru Kehm (Michael Schumachers manager, Sabine Kehm, red.) har fuldstændigt ødelagt vores forhold gennem pressen. Der er ikke sket noget som helst fra Schumachers side,« siger Willi Weber, der ikke har set MIchael Schumacher siden skiulykken.

Michael Schumacher vandt Formel 1-VM syv gange, og han bor i dag i Schweiz med sin familie.